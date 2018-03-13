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Минниханов назвал главную ценность Татарстана

Минниханов назвал главную ценность Татарстана
16+
Фото: http://president.tatar.ru
По словам президента РТ, будущее республики зависит от активных молодых специалистов

Главной ценностью Татарстана является человеческий капитал. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Конгресса студентов республики.

По словам президента, будущее республики зависит от активных молодых специалистов.

- Это не просто красивые слова. Если говорить о четвертой технологической революции, то несколько лет назад казалось, что она далеко. Но сегодня искусственный интеллект, блокчейн уже реальность, и разобраться в этом могут только такие молодые и продвинутые, как вы, - передает пресс-служба президента РТ.

«Стратегия-2030», по мнению Минниханова, определяет человеческий капитал как главную ценность Татарстана.

- Умения и навыки, лидерские качества, которые у вас есть, помогут нашей республике оставаться лидером среди регионов России, - отметил Минниханов.

Люция Кашапова, 14.03.2018, 10:02
Тэги: Рустам Минниханов, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин14 марта 2018, 10:06
про "ценность", он в смысле для "себя"?
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6
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Горожанин14 марта 2018, 10:19
Уже стратегия -2030, сначала была 2008, потом 2012.
Минька хорош врать то :-D
... А активные молодые специалисты на градуснике вертели твои желания
0
10
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Горожанин14 марта 2018, 10:31
Блокчейн выстроенная, как пирамида МММ Мавроди ''цепочка ''из людей, у которых информация, это деньги. :-P:-D
0
5
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Дмитрий14 марта 2018, 10:34
Бемконечное бла, бла , бла !!!
0
7
Согласны с автором?
Темный рецарь14 марта 2018, 10:35
Жаль главную ценность не ценят.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 10:36
Смешной он, ему бы в цирке работать.
Лучший комментарий
1
12
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 10:41
Не знает на самом деле, что такое ценность. Если признает, придется раскошелеться. :-P
0
3
Согласны с автором?
djkr14 марта 2018, 10:42
Любят завтраки у нас в стране.Но пора уже обедать,сколько можно завтракать.
0
8
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Горожанин14 марта 2018, 10:42
В ответ на комментарий пользователя
про "ценность", он в смысле для "себя"?
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Сытый голодному, не вразумит.
0
5
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Горожанин14 марта 2018, 10:54
Сталин ещё говорил про ценность кадров.
0
3
Согласны с автором?
Стас14 марта 2018, 10:56
Какая власть такое и будущее.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Смешной он, ему бы в цирке работать.
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Скоро говорят откроют, после ремонта. :-P
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 11:08
Главную ценность не то что не берегут ее всячески гнобят вынуждая людей увольняться в угоду тупых мажориков
0
3
Согласны с автором?
Дед14 марта 2018, 11:18
Медведев: денег нет,но вы держитесь.
Миниханов: весны не будет, но вы держитесь.
Путин: все деньги уходят на гуманитарку на Украину и Сирию, крам и Калининград. Но вы держитесь.
Итог: в ближайшее время денег не будит и не предвидится. Но вы держитесь.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 марта 2018, 11:23
Лидером по долгам Федеральному центру.
0
0
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