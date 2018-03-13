Минниханов назвал главную ценность Татарстана

Главной ценностью Татарстана является человеческий капитал. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании Конгресса студентов республики.
По словам президента, будущее республики зависит от активных молодых специалистов.
- Это не просто красивые слова. Если говорить о четвертой технологической революции, то несколько лет назад казалось, что она далеко. Но сегодня искусственный интеллект, блокчейн уже реальность, и разобраться в этом могут только такие молодые и продвинутые, как вы, - передает пресс-служба президента РТ.
«Стратегия-2030», по мнению Минниханова, определяет человеческий капитал как главную ценность Татарстана.
- Умения и навыки, лидерские качества, которые у вас есть, помогут нашей республике оставаться лидером среди регионов России, - отметил Минниханов.