В Татарстане пьяная женщина три часа держала в «плену» трех судебных приставов

В Елабужском районе в селе Бехтерево пьяная 35-летняя женщина держала в заточении трех судебных приставов, информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Сам инцидент случился 15 февраля.

По предварительным данным, в этот день около 17 часов трое судебных приставов - две 23-летних девушки и одна 22-летняя девушка - пришли к женщине, чтобы описать за долги ее имущество. В итоге должница мешала и не давала работать приставам, также не выпуская их из дома.

- Всего приставов не выпускали из дома по улице Центральная с 17:00 до 20:00, в итоге приставам удалось выбраться. Было подано заявление в полицию, 2 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы", - сообщили ProKazan.ru.

Ведется следствие.