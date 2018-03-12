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В Татарстане пьяная женщина три часа держала в «плену» трех судебных приставов

В Татарстане пьяная женщина три часа держала в "плену" трех судебных приставов
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Фото: личная страница vk.com

В Елабужском районе в селе Бехтерево пьяная 35-летняя женщина держала в заточении трех судебных приставов, информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Сам инцидент случился 15 февраля.

По предварительным данным, в этот день около 17 часов трое судебных приставов - две 23-летних девушки и одна 22-летняя девушка - пришли к женщине, чтобы описать за долги ее имущество. В итоге должница мешала и не давала работать приставам, также не выпуская их из дома.

- Всего приставов не выпускали из дома по улице Центральная с 17:00 до 20:00, в итоге приставам удалось выбраться. Было подано заявление в полицию, 2 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы", - сообщили ProKazan.ru.

Ведется следствие.

A. Nabiullin, 13.03.2018, 14:40
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 14:58
Не верю !!!!!! ! ТРОИ МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН , НЕ СПРАВИЛИСЬ , С ОДНОЙ ВЫПИВШей БАБОЙ ,! Не верю !!!!!!!
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Габдулла13 марта 2018, 15:07
У приставов даже телефона не было позвонит.
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Горожанин13 марта 2018, 15:12
Две-23 летних девушки и одна -22 -летняя девушка, пришли к 35 летней женщине. И началось.. взятие в плен. :-D :-D
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4
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ашотик13 марта 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Две-23 летних девушки и одна -22 -летняя девушка, пришли к 35 летней женщине. И началось.. взятие в плен. :-D :-D
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а есть видио где в плен бирут???
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Горожанин13 марта 2018, 15:53
Не надо было бутылку бояры описывать.
2
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Горожанин13 марта 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
У приставов даже телефона не было позвонит.
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Они когда план не выходит друг у друга телефоны описывают, поэтому и не было
0
2
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Горожанин13 марта 2018, 16:39
Мля, с изложения плакалЪ :-D
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Горожанин13 марта 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Мля, с изложения плакалЪ :-D
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Срочно к Малахову и подобным . Какое шоу устроить можно. Триллер, мля.
0
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