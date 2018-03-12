В Казани у члена избирательной комиссии нашли листовки с призывом не ходить на выборы

На мужчину возбудили административное дело

В Казани во время проверки одного из подозрительных автомобилей полиция нашла листовки и стикеры с призывом не ходить на выборы у члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Об этом сегодня рассказал заместитель министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов, передают "Интерфакс" и анонимные Telegram-каналы.

По словам Гильманова, задержанным оказался Андрей Бояршинов.

- Как так? Член избирательной комиссии с решающим голосом, который будет во время выборов находиться на избирательном участке, обеспечивать законность проведения выборов, сам агитирует против этих выборов, - заявил Гильманов, назвав ситуацию "анекдотичной".

По данным Telegram-каналов, всего были изъяты 39 листовок "18 марта не выборы, а обман. Не ходи на выборы, не дай себя обмануть". Стикеры "Забастовка избирателей", "СтопПутин", 20!8.

Инцидент случился 7 марта, на Бояршинова возбудили дело по статье "Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, в голосовании"). Ему грозит штраф в несколько рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта.