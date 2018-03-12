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СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍

СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍
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Впервые за три года в России зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Специалисты отметили, что нужно усилить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. На данный момент этот показатель составляет около 56%.

Отмечается, что в 2017 году рак унёс жизни 289 тысяч человек — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Так, впервые за пять лет показатель смертности от новообразований опустился ниже 200, и теперь составляет 196,9 случая на 100 тысяч человек.

— Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%, — отмечается в сообщении.

Как отметили представители Минздрава, объём высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями за пять лет вырос в 2,5 раза.

N. Vildanov, 13.03.2018, 10:59
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин13 марта 2018, 11:21
А как дела в Нижнекамске?
0
2
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Горожанка13 марта 2018, 11:25
Как умирали от рака, так и умирают. Только причину смерти пишут ДЭП(дисциркуляторная энцефалопатия), или ХИБС(хроническая ишемическая болезнь сердца), или еще что-нибудь. Вот так, после указа свыше, статистика смертности от рака сразу улучшилась.
0
6
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Горожан13 марта 2018, 11:30
Вранье,полно рака в Казани,челнах....
0
3
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djkr13 марта 2018, 11:37
Как в марте все у нас красиво и хорошо стало,от рака умирать стали меньше, зарплата повысилась,продукты обещают по бросовым цена,так и хочется чтоб март не заканчивался! Вот только холодно, а так все в шоколаде.
0
6
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Горожанин13 марта 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Как умирали от рака, так и умирают. Только причину смерти пишут ДЭП(дисциркуляторная энцефалопатия), или ХИБС(хроническая ишемическая болезнь сердца), или еще что-нибудь. Вот так, после указа свыше, статистика смертности от рака сразу улучшилась.
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Поддерживаю.
"Есть три вида лжи - ложь, наглая ложь и статистика".
0
5
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Горожанин13 марта 2018, 12:12
БРЕХНЯ !ИНФОРМАЦИЯ для дебилов и от дебилов !
0
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