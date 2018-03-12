СМИ: в России смертность от рака снизилась впервые за три года‍

Впервые за три года в России зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Специалисты отметили, что нужно усилить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. На данный момент этот показатель составляет около 56%.

Отмечается, что в 2017 году рак унёс жизни 289 тысяч человек — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Так, впервые за пять лет показатель смертности от новообразований опустился ниже 200, и теперь составляет 196,9 случая на 100 тысяч человек.

— Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%, — отмечается в сообщении.

Как отметили представители Минздрава, объём высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями за пять лет вырос в 2,5 раза.