В Казани парня-боксера обвинили в жестоком избиении и изнасиловании девушки

В Казани 18-летнего парня-боксера обвинили в жестоком избиении, а также изнасиловании 22-летней девушки после вечеринки на съемной квартире. Информацию об этом подтвердил источник ProKazan.ru.

- В ночь на 7 марта в квартире на улице Татарстан молодые люди собрались и выпивали алкоголь. Уже ночью подозреваемый напал на девушку, избив и изнасиловав ее, с сотрясением мозга девушка была госпитализирована в 7 больницу, - сообщили ProKazan.ru.

Боксер был задержан, возбуждено дело по статье "Изнасилование".

Следственный комитет ведет расследование.