Дагестан может начать поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко

Дагестан намерен поставлять в Татарстан рис в обмен на сухое молоко. Отмечается, что северокавказская республика испытывает в этом потребность. Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов.

- По подписанному договору, Дагестан должен поставить в Татарстан 1,5 тыс тонн баранины. Есть вопросы обмена, они хотят нам поставлять сухое молоко, эти моменты мы будем более подробно изучать. Для Дагестана необходимо минимум 3 тысячи тонн сухого молока. Рис - для них актуально, молоко - для нас актуально, - цитирует ТАСС слова Абасова.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан намерен сотрудничать с Дагестаном в экспорте продукции через Каспий. У обеих республик есть много перспективных сфер, в которых можно сотрудничать: по промышленности, по машиностроению.