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«Не для печати». В Казань вернулись молодежные группировки?
13:45, 12.03.201819
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов может продолжить карьеру в Северной Америке
08:35, сегодня
Казань планирует закупить 20 новых трамваев на 340 млн рублей
08:14, сегодня3
Сегодня в Казани будет без осадков
06:16, сегодня2
В Татарстане сократят расходы на парки и скверы
18:25, 12.03.201828
В Татарстане на выборах президента спрогнозировали явку в 78 процентов
18:14, 12.03.201867
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В Казани чиновники предложили переселить инвалидов-колясочников на первые этажи домов
17:41, 12.03.201826
Елабуга стала одним из самых счастливых городов России. Главред Russia Today удивлена
17:19, 12.03.201825
ВТБ Страхование запускает страховой медицинский продукт для иностранных студентов
17:07, 12.03.20187
В России к чемпионату мира может появиться новый дорожный знак
17:05, 12.03.20188
Зарплаты в Казани выросли на 3,5 тысячи рублей
16:57, 12.03.201813
В Казани колония строгого режима осталась без воды из-за аварии
16:45, 12.03.201810
В Казани неизвестные обворовали нигерийца в мечети
16:09, 12.03.201825
Завтра в Казани ожидается 7 градусов мороза
15:59, 12.03.20182
Под Казанью на базе отдыха обстреляли парня
15:36, 12.03.201817
В прокуратуру пожаловались на принуждение студентов КФУ к участию в выборах президента РФ
15:35, 12.03.201839
Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублей
15:03, 12.03.201834
В Казани отменят автобусный маршрут 74а
14:34, 12.03.201823
В Татарстане явку на выборы повысят с помощью низких цен на продукты
13:43, 12.03.201847
ВТБ расширил число поставщиков для онлайн-оплаты услуг до 12 000 компаний
13:26, 12.03.20181
Под Казанью мужчина утонул во время чистки выгребной ямы
13:05, 12.03.201819
На улице Меридианная разбилась женщина, выпав с 10 этажа
12:53, 12.03.201822
В Казани прокуратура требует лишить прав 25 психбольных водителей
12:25, 12.03.201845
В Татарстане после 8 марта мужчина из ревности расстрелял жену
12:14, 12.03.201824
Указ подписан: в Татарстане создадут фонд поддержки обманутых дольщиков
11:52, 12.03.201820
Сигнализация спасла имущество казанца на сумму 3 миллиона рублей от пожара
11:30, 12.03.20181
В Казани начали сносить дома из-за строительства новой дороги к «Чаше»
11:25, 12.03.201830
В Казани скончался пассажир Daewoo, водитель которой после заноса врезался в фуру
11:25, 12.03.20187
Под Казанью рабочий зарезал знакомого и покончил с собой
10:59, 12.03.201819
Матч между «Рубином» и «Спартаком» может пройти не в Казани, а в Москве
10:56, 12.03.20188
В Казани разбился житель Северной Кореи
10:36, 12.03.201822
В Татарстане на избирательных участках установят металлодетекторы
10:29, 12.03.201828
Жизнь в «Сосновом Бору»
10:18, 12.03.2018
ВТБ Капитал укрепляет позиции на китайском рынке еврооблигаций
10:14, 12.03.20182
В Казани погиб школьник, которого родители оставили дома с сестрой
10:13, 12.03.201811
В день выборов в Казани выступят Валерий Меладзе и Егор Крид
09:51, 12.03.201843
Выросли на 18%: в Казани прошла пресс-конференция ВТБ
09:42, 12.03.20181
СМИ: в Госдуме хотят смягчить меры наказания для несовершеннолетних преступников
09:24, 12.03.201820
В этом году в Казани капитально отремонтируют почти 300 многоквартирных домов
08:39, 12.03.201810
Стало известно, кто станет новым замминистра здравоохранения РТ
08:17, 12.03.201833
Сегодня в Казани ожидается до 8 градусов мороза
06:17, 12.03.20182
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18:29, 11.03.201838
Татарстан и Алтайский край будут сотрудничать в сфере туризма
17:19, 11.03.201826
В Татарстане жители обнаружили на мусорной свалке трупы убитых собак
16:29, 11.03.2018113
Оперная певица из Казани Аида Гарифуллина собирается выпустить кулинарную книгу
15:23, 11.03.201839
Между Нижнекамском и турецким Мармарисом появится прямое авиасообщение
14:21, 11.03.201813
В Челнах мужчина из окна упал на дерево
13:19, 11.03.201830
В Казани министры и главы районов вышли на старт vip-забега лыжного марафона
12:32, 11.03.201835
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После публикации на ProKazan в Казани сняли указатели улиц с полным переводом на татарский
10:28, 11.03.201856
В Казани у ресторана «Круиз» произошел пожар
09:16, 11.03.201810
«Ак Барс» вышел в полуфинал Восточной конференции, обыграв «Амур»
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Сегодня в Казани ожидается 8 градусов мороза
07:02, 11.03.20181
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19:00, 10.03.201842
В марте в Татарстане откроется новый цех по переработке молока
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Скончался народный артист Татарстана Анас Галиуллин
15:41, 10.03.201822
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Сегодня в Казани будет без осадков

Сегодня в Казани будет без осадков
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 13 марта, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 5-7 градусов мороза. На дорогах гололедица. 

Люция Кашапова, 13.03.2018, 06:16
Тэги: Погода
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Комментарии

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Jules Winnfield13 марта 2018, 08:23
Редакция, объясните откуда комменты если в статье они закрыты
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