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ВТБ Капитал укрепляет позиции на китайском рынке еврооблигаций

ВТБ Капитал укрепляет позиции на китайском рынке еврооблигаций
16+
В январе-феврале 2018 года ВТБ Капитал закрыл девять DCM-сделок в Китае общим объемом $2,7 млрд. Успешное начало года позволило ВТБ Капитал впервые войти в топ-10 организаторов размещений евробондов для китайских эмитентов с рейтингом суб-инвестиционного уровня*

Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «С начала года ВТБ Капитал организовал больше размещений еврооблигаций китайских эмитентов, чем любой другой международный инвестиционный банк. Кроме того, мы являемся единственным российским инвестбанком, который реализует подобные сделки для китайских компаний на международном DCM-рынке. ВТБ Капитал удалось выстроить прочные отношения с ведущими эмитентами этого региона, поэтому мы видим интерес не только со стороны новых клиентов, но и осуществляем повторные транзакции для многих компаний. Это, безусловно, является показателем качества нашей работы».

С 2014 года ВТБ Капитал реализовал 38 сделок на международных рынках долгового капитала для китайских эмитентов на общую сумму около $9,5 млрд.

*статистика BondRadar за январь-февраль 2018 года
**Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"

ProKazan.ru, 12.03.2018, 10:14

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