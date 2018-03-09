Стало известно, кто станет новым замминистра здравоохранения РТ

Нового заместителя министра здравоохранения РТ коллективу представят сегодня

Новым заместителем министра здравоохранения РТ станет председатель бюджетной комиссии Казгордумы 45-летний Айрат Гарипов, пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Сообщается, что Гарипов будет курировать финансово-экономические вопросы. В новой должности его представят сегодня.

До этого Айрат Гарипов возглавлял управление финансов исполкома Казани, а затем занимал пост финансового директора, а позже первого заместителя гендиректора ФК «Рубин».

Напомним, ранее пост замминистра здравоохранения РТ занимала 52-летняя Елена Шишмарева, которая была найдена мертвой 7 февраля у себя дома. Женщина погибла от восьми ножевых ударов в шею у себя дома в Лаишевском районе в селе Столбище, Следственный комитет рассматривает разные версии случившегося, включая убийство.

Ранее она была отправлена под домашний арест, ее подозревали в том, что она заставляла подчиненных проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней.

После смерти Шишмаревой Адель Вафин ушел с поста министра здравоохранения РТ, а его место занял бывший главврач Городской клинической больницы №7 Марат Садыков.

Справка



Айрат Гарипов родился в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева.



С 2008-2014 гг. – начальник муниципального учреждения «Финансовое управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;



2015 г. – заместитель директора по химическому производству, ООО «Группа 8К»;



2015 г-2017 – финансовый директор, Муниципальное автономное учреждения «Футбольный клуб «Рубин». Женат, воспитывает троих детей.