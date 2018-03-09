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11:06, сегодня47
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Казань за неделю: братья Шаймиевы в Forbes, Минниханов об аварийном жилье, автограф Путина

Казань за неделю: братья Шаймиевы в Forbes, Минниханов об аварийном жилье, автограф Путина
16+
Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Братья Шаймиевы вновь вошли в список богатейших людей мира

Сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы вновь вошли в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Состояние братьев Шаймиевых за год выросло примерно на $ 100 миллионов у каждого с $ 1,1 млрд в прошлом году до $ 1,2 млрд в 2018-м.

Помимо братьев Шаймиевых в список вошли совладельцы группы "ТАИФ" Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов.

Минниханов об аварийном жилье: Ничего менять не будем, выплаты — 11 тыс рублей за кв метр

Власти Татарстана не намерены менять систему работы программы расселения собственников аварийного жилья, хотя с этим многие не согласны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, власти РТ действуют в рамках федерального закона.

- Я понимаю людей, которые живут в аварийном жилье. Они хотят получить больше квадратных метров. Но есть федеральный закон: оценивается имущество и делается компенсация. Мы решили выплачивать 11 тысяч с копейками. В других регионах даже меньшие суммы, - сказал он.

В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей

В Казани выставили на продажу автограф президента России Владимира Путина за 250 тыс рублей. Автограф был получен в Тверской области во время Всероссийского молодежного форума «Селигер» в 2012 году.

Бывший министр юстиции Татарстана переквалифицировался в адвокаты

Бывший министр юстиции республики Татарстан Мидхат Курманов стал адвокатом. Статус адвоката был присвоен ему 21 февраля этого года по решению квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ.

Напомним, Курманов являлся министром юстиции РТ в 2004-2013 годах. После отставки он преподавал в КФУ.

На озере Лебяжье власти убрали светильники на первой освещенной трассе, чтобы их не украли

В Казани на лыжной трассе около озера Лебяжье демонтировали светильники после серии краж, таким образом первая освещенная в городе трасса, об открытии которой в конце прошлого года сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман, осталась без света.

Изначально предполагалось, что светильники будут работать с 16:00 и до 7:30, чтобы кататься можно было круглосуточно. Однако в начале января на трассе украли несколько светильников, такой же инцидент случился в середине февраля. Всего были похищены 12 фонарей из 165, в результате в эти дни освещение частично не работало. После этого в исполкоме города было принято решение полностью демонтировать светильники, чтобы придумать "исключающий возможность кражи способ крепить их к столбам". 

ProKazan.ru, 11.03.2018, 18:29
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Давно живу11 марта 2018, 18:46
За неделю одни приятные новости)
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Горожанин11 марта 2018, 18:54
Из важных - про 11 тысяч. Это надо знать.
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Горожанин11 марта 2018, 19:12
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