Татарстан и Алтайский край будут сотрудничать в сфере туризма

Татарстан и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, Татарстан и Алтайский край объединяют общие интересы в разных областях.

- Результатом ряда уже подписанных соглашений стало открытие авиарейса между Казанью и Барнаулом. Первый перелет состоялся 7 марта. Соглашение направлено в первую очередь на продвижение этого авиарейса, чтобы рос взаимный турпоток между регионами, - отметил Захаров.

Напомним, о возможности появления прямого авиарейса между Татарстаном и Алтайским краем обсуждали еще в сентябре 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент РТ Рустам Минниханов.