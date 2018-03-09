Между Нижнекамском и турецким Мармарисом появится прямое авиасообщение

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин и мэр турецкого Мармариса Али Аджар подписали двусторонний план развития побратимских связей, одним из пунктов которого является прямое авиасообщение между городами. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Сообщается, что прямые рейсы планируют запустить в конце мая. Продлятся они до конца сентября.

- Планируем осуществить 14 перелетов. Но, возможно, увеличим их до 21-22. Нижнекамцы уже купили около 350 путевок, - отметил мэр Мармариса.

Также отмечается, что 15 июня в Нижнекамске пройдет «Фестиваль двух культур», где жители города смогут поближе познакомиться с турецкой культурой.