В Татарстане рыбаки на самодельном вездеходе провалились под лед

В Алексеевском районе Татарстана три рыбака на самодельном вездеходе провалились в промоину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло накануне около 2 часов дня.

- Вездеход, двигаясь по льду реки Курналка, попал в промоину. Рыбакам потребовалась помощь спасателей, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков — ими оказались местные жители 1982, 1984 и 1989 годов рождения.

Напомним, 9 марта на Казанке спасли двух женщин, застрявших во льду.