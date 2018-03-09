В Татарстане бизнесмен пообещал дарить деньги за добрые поступки

Бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров запустил на своей странице в соцсети конкурс добрых дел. Предприниматель предложил подписчикам описать хорошие поступки, которые они совершили на прошлой неделе. Бизнесмен пообещал, что сам выберет победителя и подарит ему денежный приз, равный средней зарплате челнинца - 33,837 рублей.

«Устроим еженедельную рубрику добрых или выдающихся событий от вас. Что это такое? Это конкурс, где вы будете писать о том, что сделали хорошего, доброго, крутого за последнюю неделю. А я буду дарить ценный подарок тому, чьё событие будет самым достойным! Пишите прямо здесь в комментариях, что вы сделали хорошего доброго за последнюю неделю или каких выдающихся результатов вы достигли. На этой неделе будет приз - средняя зарплата челнинца, а это по данным госстатистики 33 837 рублей», - написал предприниматель в своем Instagram.

Гафаров объяснил, что устраивает конкурс для того, чтобы у людей появилась дополнительная мотивация делать «этот мир хоть на капельку, но лучше».