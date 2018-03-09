Исторический центр Казани будут развивать по примеру Иркутска

Ильсур Метшин поручил детально проработать варианты применения иркутского опыта

Казань может перенять опыт Иркутска по развитию исторического центра города. Эту перспективу обсудили накануне в Исполкоме столицы РТ.

Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков представил мэру Казани Ильсуру Метшину иркутский опыт развития городской среды. Главным примером стал реализованный в 2009-2012 годах проект «130-й квартал».

130-й квартал — это специально созданная зона исторической застройки в Иркутске. Она включает в себя несколько десятков архитектурных и исторических памятников.

По словам Маяренкова, центр Иркутска удалось сделать более привлекательным, удобным и комфортным благодаря совместным действиям инвесторов и властей. Во время реализации проекта большое внимание было уделено как строительству новых объектов, так и реставрации и сохранению памятников архитектуры.

— Мы идем по пути построения экономики на культурной идентичности территории – это вызывает туристический интерес, и горожане считают город своим, поскольку сохраняется архитектурное лицо города, — отметил Сергей Маяренков.

Итогом встречи стало поручение Ильсура Метшина более детально проработать варианты применения иркутского опыта для развития территорий в центре Казани.