«Я выбираю Меладзе»: 11-летняя девочка из Мамадыша попала в шоу «Голос.Дети»

Эмилия Хайриева стала еще одной представительницей Татарстана на конкурсе

11-летняя Эмилия Хайриева из города Мамадыш прошла "слепые прослушивания" в шоу "Голос.Дети". Она исполнила русскую версию мексиканской песни "Челита". Исполнение так понравилось судьям, что к ней повернулись все трое. В итоге девочка выбрала Меладзе.

Напомним, ранее в шоу прошла 12-летняя незрячая девочка из Казани Олеся Машейко. Она тоже оказалась в команде Валерия Меладзе.