Казанские курсанты нарисовали гусеницами танков гигантское сердце к 8 марта

Съемки прошли на полигоне Казанского танкового училища

Минобороны России опубликовало в соцсетях трогательный ролик с поздравлением по случаю 8 марта, снятый в Казани. Он необычен тем, что гигантскую поздравительную открытку на снегу "нарисовали" гусеницами танков.

Двое курсантов Казанского высшего военного танкового училища, забравшись в Т-72 новейших модификаций, гусеницами изобразили на заснеженном полигоне огромное сердце.

Символ любви вышел по-военному грубоватым. Но в конце-концов рисовали не профссиональные художники, а будущие танкисты. Зато поздравление получилось от души.