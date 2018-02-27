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Казанские курсанты нарисовали гусеницами танков гигантское сердце к 8 марта

Казанские курсанты нарисовали гусеницами танков гигантское сердце к 8 марта
16+
Фото: скриншот видео
Съемки прошли на полигоне Казанского танкового училища

Минобороны России опубликовало в соцсетях трогательный ролик с поздравлением по случаю 8 марта, снятый в Казани. Он необычен тем, что гигантскую поздравительную открытку на снегу "нарисовали" гусеницами танков.

Двое курсантов Казанского высшего военного танкового училища, забравшись в Т-72 новейших модификаций, гусеницами изобразили на заснеженном полигоне огромное сердце.

Символ любви вышел по-военному грубоватым. Но в конце-концов рисовали не профссиональные художники, а будущие танкисты. Зато поздравление получилось от души.

Рамиль Бикмуллин, 08.03.2018, 14:34
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Русский обыватель08 марта 2018, 14:39
Нам не нужны танки.

Нам нужны тракторы чтобы расчистили дороги.
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Горожанин08 марта 2018, 14:41
:-D МО-ЛОД-ЦЫ !!!!!!!!!!!!
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Горожанин08 марта 2018, 14:46
:-D:-D:-D Спасибо ребята ! Любо-дорого смотреть на таких, чем на бестолковых мажоров .
Лучший комментарий
9
42
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Горожанин08 марта 2018, 14:47
ГБДДуны автомобилями восьмерки выкладывают , курсанты гусеницами танков на снегу сердце вытаптывают . Что же сделать ? Пойду тоже на снегу что нибудь , напишу, типа "С праздником 8 марта ! " .
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Горожанин08 марта 2018, 14:51
Так это они задницу нарисовали. И так и сяк смотрел, точно она задница
12
18
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Давно живу08 марта 2018, 15:14
Вот если б они, как Шерлок Хомс из револьвера инициалы королевы настреливал, из пушек что-нибудь нарисовали, то да. А так ушли не дальше гибддунов.
Проказан, а пациенты клиники лечащиеся от простаты и деареи никакого поздравления не приготовили?
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Рустем08 марта 2018, 15:16
Это старые т 72.новейшие модификации:-)
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Горожанин08 марта 2018, 15:18
Идиоты
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11
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алкоголик Андрейка08 марта 2018, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Так это они задницу нарисовали. И так и сяк смотрел, точно она задница
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мда.. похоже :) А два танка - это "вход" :-D
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алкоголик Андрейка08 марта 2018, 15:21
там видно как танк, чётко идет по вытоптанной тропинке в снегу (закругления сердца).
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алкоголик Андрейка08 марта 2018, 15:22
а так молодцы, конечно. И снято нормально. Мне понравилось. :-)
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Горожанин08 марта 2018, 15:32
Девчонок лет 16 можно этим впечатлить. А так лучше бы взяли лопаты и дороги расчистили. То же мне подвиг.
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Горожанин08 марта 2018, 15:36
Молодцы ребята! Защитники наши!
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Горожанин08 марта 2018, 15:52
А бабы будут подпрыгивать и с высоты птичьего полёта любоваться этой "красотой".
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Горожанин08 марта 2018, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Какой же Вы не романтичный.☺
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Горожанин08 марта 2018, 16:09
Навеяло
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Горожанин08 марта 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Нам не нужны танки.

Нам нужны тракторы чтобы расчистили дороги.
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Танки нужны тоже. Ещё Бонопарт Наполеон сказал, что народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. Было бы здорово, конечно, если бы все правительства на Земле вдруг стали дружелюбными и агрессивность ушла бы в прошлое, но это утопия. По крайней мере, последние события и весь ход истории человечества подтверждает правоту Наполеона
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Горожанин08 марта 2018, 16:30
Спасибо за этот приятный ролик. Вызывает улыбку. Солдаты молодцы!
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Горожанин08 марта 2018, 16:34
вид так себе, скорее на мошонку смахивает. Может это всё таки послание пендосам с космоса, мол
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Горожанин08 марта 2018, 16:55
У меня тоже такой есть.
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Горожанин08 марта 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
ГБДДуны автомобилями восьмерки выкладывают , курсанты гусеницами танков на снегу сердце вытаптывают . Что же сделать ? Пойду тоже на снегу что нибудь , напишу, типа "С праздником 8 марта ! " .
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Свеклы поешь , а то желтым цветом не красиво будет.
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Горожанин08 марта 2018, 18:28
Насчет армии. Армия-монстр ,которая съедает все не оставляя народу, тоже не нужна. Да и хорошего защитника из такой армии не получится.
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Горожанин08 марта 2018, 18:30
Это не сердце, а худая задница российского пенсионера ,живущего на свою пенсию.
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Горожанин08 марта 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Это не сердце, а худая задница российского пенсионера ,живущего на свою пенсию.
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И с геморроем
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Горожанин08 марта 2018, 19:01
Пошли, подробные описания жизни пенсионеров ''сильной'' России, во главе ''сильного'' вечного президента. :-D
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казанец08 марта 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
:-D МО-ЛОД-ЦЫ !!!!!!!!!!!!
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как были дибиломи,так и суждено,на другое не способны
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Железный дровосек08 марта 2018, 20:33
В советское время-это было бы ЧП!Многие бы начальники получили строгача!
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Rs08 марта 2018, 20:42
1) т72 новейших модификаций... Насмешило... Танку более 30 лет))). 2) лучше бы мат часть учили.. приходят в войска деревянными...
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герцог08 марта 2018, 20:43
Самодеятельность ведёт к потере статуса военного. Военный должен оставаться военным в любой обстановке, для военного не свойсвенно заниматься тем что не связано с его служебной деятельностью-это отречённый от мирских благ человек, не болтающий лишнего для получения удовольствия,
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Олег Кац09 марта 2018, 00:57
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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