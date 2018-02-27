Сотрудники ГИБДД Казани поздравили женщин, выложив из патрульных машин цифру «8»

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани устроили оригинальное поздравление для всех женщин Татарстана, записав видеооткрытку, на которой выстроили из служебных машин восьмерку.

Съемки прошли вечером на площади 1 мая возле Спасской башни Казанского Кремля. В построении гигантской цифры "8" приняли участие 25 машин. Водители включили проблесковые маячки на крышах своих машин, и сняли эту крастоту с квадрокоптера.

После чего выстроенные в шеренгу сотрудники ГИБДД Казани хором выкрикнули "Поздравляем!".