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Сотрудники ГИБДД Казани поздравили женщин, выложив из патрульных машин цифру «8»

Сотрудники ГИБДД Казани поздравили женщин, выложив из патрульных машин цифру "8"
16+
Фото: ГИБДД РТ

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани устроили оригинальное поздравление для всех женщин Татарстана, записав видеооткрытку, на которой выстроили из служебных машин восьмерку.

Съемки прошли вечером на площади 1 мая возле Спасской башни Казанского Кремля. В построении гигантской цифры "8" приняли участие 25 машин. Водители включили проблесковые маячки на крышах своих машин, и сняли эту крастоту с квадрокоптера.

После чего выстроенные в шеренгу сотрудники ГИБДД Казани хором выкрикнули "Поздравляем!".

Рамиль Бикмуллин, 08.03.2018, 09:35
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Нечто08 марта 2018, 10:10
А разрешение у авиации на запуск квадракоптера имелось?)-)) Банальный баян а не поздравление.
9
9
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Горожанин08 марта 2018, 10:11
Поздравили хорошо, но без нарушения ПДД разве это нельзя было сделать? Тем более сотрудниками ГИБДД?
Неправильная парковка, плюс наверняка дорогу перекрыли чтоб простые смертные не мешали поздравлению. Захоти так поздравить своих женщин простые автомобилисты их бы сразу и за парковку и за несанкционированный митинг и еще за что нибудь отправил бы а отделение на 15 суток.
6
14
Согласны с автором?
Нечто08 марта 2018, 10:17
В ответ на комментарий пользователя
Поздравили хорошо, но без нарушения ПДД разве это нельзя было сделать? Тем более сотрудниками ГИБДД?
Неправильная парковка, плюс наверняка дорогу перекрыли чтоб простые смертные не мешали поздравлению. Захоти так поздравить своих женщин простые автомобилисты их бы сразу и за парковку и за несанкционированный митинг и еще за что нибудь отправил бы а отделение на 15 суток.
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Как то мы трамвайщики с приколом спросили у гаишников, а зачем вы нарушаете и ездите по путям? В ответ СЛУЖЕБНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ! Они в первую очередь должныостальным пример показывать и не нарушать. Когда идет погоня то это понятно, служебная необходимость, а когда едут тихо и спокойно, то будьте добры
1
4
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Горожанин08 марта 2018, 10:17
Получилось похоже не только на цифру 8
2
2
Согласны с автором?
₽¥$08 марта 2018, 10:20
МОЛОДЦЫ
5
13
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 10:24
О, баборабы за наш счет куражатся
9
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 10:28
На анус похоже
10
5
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 10:34
а кто то в это время ждал помощи от сотрудников ГИБДД....
7
6
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Катя08 марта 2018, 10:39
Вот альфонсы
11
3
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Горожанин08 марта 2018, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
На анус похоже
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А рядом что за дырка тогда?
3
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 11:04
А слева полоса синяя получилась из далека не 8 а 18 как будто получилось. Заодно и выборы президента обозначили на 1 мая
2
1
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Горожанин08 марта 2018, 11:14
Работы у них нет, делать нечего им, они умеют только штрафы собирать, и если приходится их ждать то целый день! эшлэре юк короче...
4
3
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Горожанин08 марта 2018, 11:29
Поздравили женщин с праздником .... Какая мерзость !!! Лучше бы как в Америке - по людям стреляли без разбора . А поздравлять женщин - это бескультурье !
5
1
Согласны с автором?
Алекс08 марта 2018, 11:36
1 мая сделали чтобы поздравить через год ???бикмуллин ты бухал ?
2
1
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Давно живу08 марта 2018, 11:38
То что поздравили это хорошо, но могли бы что-нибудь по-оригинальнее придумать. Или хотя бы проказан этот баян не помещал на страницу
3
0
Согласны с автором?
герцог08 марта 2018, 11:45
На Луне тоже наши писали 8 ку,а потом луноход сломался.
0
0
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Горожанин08 марта 2018, 11:50
Благородно! Спасибо!
1
6
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Горожанин08 марта 2018, 11:58
А мне понравилось.Спасибо!А ворчат здесь мужики,которые на 23февраля подарок не получили.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
А мне понравилось.Спасибо!А ворчат здесь мужики,которые на 23февраля подарок не получили.
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''Мужуки '' у которых, каждый день один праздник - СРАЧЕЛЬНИК.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Поздравили женщин с праздником .... Какая мерзость !!! Лучше бы как в Америке - по людям стреляли без разбора . А поздравлять женщин - это бескультурье !
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Начались вопли обиженных, из за того, что парад им в Зеленодольске запретили проводить.
1
8
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Горожанин08 марта 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
А мне понравилось.Спасибо!А ворчат здесь мужики,которые на 23февраля подарок не получили.
Развернуть
Или те у которых фантазии не хватает своих женщин оригинально поздравить
1
4
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Горожанин08 марта 2018, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
На анус похоже
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''Выложили'' же.
0
0
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Ррр08 марта 2018, 13:01
Явно указка сверху перед выборами. Наши же всего боятся. ... А за исполнение 5 +++
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Поздравили хорошо, но без нарушения ПДД разве это нельзя было сделать? Тем более сотрудниками ГИБДД?
Неправильная парковка, плюс наверняка дорогу перекрыли чтоб простые смертные не мешали поздравлению. Захоти так поздравить своих женщин простые автомобилисты их бы сразу и за парковку и за несанкционированный митинг и еще за что нибудь отправил бы а отделение на 15 суток.
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Спецсигналы включены так что никакой неправильной парковки.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:44
Озабоченные анус сразу увидели.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
''Мужуки '' у которых, каждый день один праздник - СРАЧЕЛЬНИК.
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Плюс Вам.А то палец нечаянно в минус нажал.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 марта 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
1 мая сделали чтобы поздравить через год ???бикмуллин ты бухал ?
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Площадь 1 Мая - это название
0
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