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В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом

В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом
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Фото: www.kzn.ru

В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ключи от квартир получили 400 казанцев.

- В этом доме 425 квартир, предназначенных для участников программы социальной ипотеки, врачей-грантополучателей, переселенцев из аварийного жилья, ветеранов Великой Отечественной войны и одной молодой семьи, - говорится в сообщении.

Также в рамках второй очереди возводятся 10 домов 7 и 8 кварталов на 2924 квартиры. 

Люция Кашапова, 07.03.2018, 17:37
Тэги: Казанцы, Хорошие новости
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Комментарии

Герцог07 марта 2018, 18:20
Во -дело будет.
1
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Горожанин07 марта 2018, 19:13
Такая хорошая новость и всего один комментарий. Как так? Где благодарные соципотечники?
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Ильдар07 марта 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Такая хорошая новость и всего один комментарий. Как так? Где благодарные соципотечники?
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Они ещё едут к себе домой . Через час-полтора доберутся и напишут пару ласковых про транспортную доступность
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1
14
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Горожанин07 марта 2018, 19:39
Стройте быстрей мусоросжигающий завод там с рабочими местами для .жителей Радужного и Салата Куперде.Чтоб они . в Казань.не пёрлись и пробки не создавали.
6
8
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Горожанин07 марта 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Стройте быстрей мусоросжигающий завод там с рабочими местами для .жителей Радужного и Салата Куперде.Чтоб они . в Казань.не пёрлись и пробки не создавали.
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:-D:-D:-D
1
4
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Горожанин07 марта 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Такая хорошая новость и всего один комментарий. Как так? Где благодарные соципотечники?
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просто положительные новости обсуждать неинтересно же
0
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Горожанин07 марта 2018, 20:47
а новость действительно классная. Новая квартира это праздник для любой семьи
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Горожанин07 марта 2018, 22:20
В ответ на комментарий пользователя
Правильно
0
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Горожанин07 марта 2018, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
Стройте быстрей мусоросжигающий завод там с рабочими местами для .жителей Радужного и Салата Куперде.Чтоб они . в Казань.не пёрлись и пробки не создавали.
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Правильно
0
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Горожанин07 марта 2018, 23:24
А я в Краснодар уезжаю - надоело жить в морозильнике и кстати там по ценам дешевле
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Горожанин07 марта 2018, 23:50
Видел в каком состоянии сдали квартиры. Чтобы руки отсохли у таких строителей и у их начальства кто принимает такую работу!
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