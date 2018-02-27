В десятом квартале «Салават Купере» сдали последний дом, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ключи от квартир получили 400 казанцев.

- В этом доме 425 квартир, предназначенных для участников программы социальной ипотеки, врачей-грантополучателей, переселенцев из аварийного жилья, ветеранов Великой Отечественной войны и одной молодой семьи, - говорится в сообщении.

Также в рамках второй очереди возводятся 10 домов 7 и 8 кварталов на 2924 квартиры.