Дело о взятках в филиале КФУ: пять человек взяты под стражу

Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения в отношении задержанных по делу о взятках в филиале КФУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

- Суд взял под стражу доцента вуза Ольгу Габдулхакову, под домашний арест помещены методист филиала вуза Людмила Галиакберова и трое студентов, - цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда.

Сообщается, что все они арестованы до 4 мая.

Напомним, в набережночелнинском филиале КФУ двое сотрудников получили 196 тыс рублей за проставление положительных оценок на экзамене. К совершению преступления причастны не менее 13 студентов вуза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки», расследование продолжается.