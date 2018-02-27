В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу появятся экотропы

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу в рамках благоустройства лесопарковой зоны появятся экотропы, горка-змея и скалодром. Об этом стало известно на собрании представителей дирекции парков и скверов Казани.

- Появятся новые зоны, которые будут разгружать существующую детскую площадку. Также в парке установят скалодром, который зимой можно будет использовать для ледолазания, а внутри конструкции организуют «бродилку» для детей, - цитирует «Реальное время» слова представителя дирекции Анастасии Еременко.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратят 1,2 млрд рублей. Так, расходы по сравнению с прошлым годом вырасли на 20%. Отмечается, что в 2018 году планируется благоустроить парк «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой, парк «Крылья Советов», продолжить работы на озере Кабан.

Также в планах благоустроить парк у ЖК «Комсомолец» на улице Карбышева, сквер на улице Абсалямова, бульвар по улице Фучика. Продолжить благоустройство улицы Декабристов — от улицы Чистопольской до «Казана» и завершить работы в Горьковском-Ометьевском лесу.