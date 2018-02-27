В Татарстане прокуратура проведет проверку мороженого «Бедный еврей»

В Набережных Челнах прокуратура займется проверкой компании "Славица", которая выпустила мороженое "Бедный еврей". Об этом сообщает РИА Новости.

- Прокуратура проведет проверку на предмет законности использования данного названия и государственной атрибутики Израиля, — заявили в ведомстве.

По завершению проверки будет принято решение о законности выпуска такого мороженого.

В компании о новом мороженом заявили следующее - "Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и "бедный", наш новый вкус мороженого".

Напомним, глава еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг накануне пригрозил компании судом. "Где они видели бедного еврея? [...] Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим, - заявил Штейнберг.