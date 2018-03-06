В Казани от прессы засекретили доклад прокуратуры РТ о проверках преподавания татарского

Сегодня в Казани состоялось заседание коллегии министерства образования и науки РТ, на котором от журналистов засекретили доклад прокуратуры РТ о проверках преподавания татарского языка в школах республики, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что мероприятие открыл глава ведомства Рафис Бурганов, а спустя час журналистов попросили покинуть зал.

- Выходим, начинаются закрытые обсуждения, - сказала пресс-секретарь департамента Альбина Батыршина.

При этом отмечается, что заранее СМИ не предупреждали, что заседание будет закрытым. После того, как журналисты вышли из зала, начал с докладом выступать заместитель прокурора РТ Олег Даминов.

- Было слышно, что он сообщил об итогах прокурорских проверок преподаваниях в школах Татарстана национальных языков, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр образования и науки РТ Рафис Бурганов не смог ответить на вопрос о противоречии отмены обязательного изучения татарского языка.