В Татарстане в колонии покончил с собой осужденный

В нижнекамской лечебно-исправительной колонии №1 было найдено тело 33-летнего осужденного без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

По данному факту ведомство начало проверку.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в исправительной колонии строгого режима №19 покончили с собой с разницей в несколько дней двое осужденных.

Один из осужденных незадолго до суицида ждал жену на длительное свидание, однако она не приехала. Второй погибший был «замкнутый и особо ни с кем не общался». По словам других заключенных колонии, никакого давления со стороны администрации колонии не было. Оба осужденных были осуждены за убийство на длительные сроки - на 12,5 и 17 лет.