Завтра в Казани ожидается без осадков и 9 градусов мороза

Завтра, 7 марта, в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, в низинах до -19 градусов. Максимальная температура воздуха днем 7-9 градусов мороза. На дорогах гололедица.