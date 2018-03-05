«Казанская ярмарка» начала принимать заявки на регистрацию браков

С 1 марта на портале госуслуг РТ появилась возможность забронировать церемонию бракосочетания в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Молодоженам предоставляют на выбор два зала: «Казань» и «Свияжск», возможный период бронирования — апрель-июль.

Кстати, в прошлом году более 196 тыс заявлений были поданы в электронном виде. Лидерами стали Бугульминский, Верхнеуслонский и Лениногорский муниципальные районы, где практически 100% всех заявлений в ЗАГС подаются «удаленно».

Напомним, с 1 апреля Центр семьи «Казан» не будет регистрировать браки. Это связано с тем, «Чаша» и прилегающая к ней территория задействованы в проведении чемпионата мира по футболу. Во время ЧМ здесь будет установлен экран для демонстрации матчей, 16-метровые осветительные башни, шатры, мобильная сцена для проведения концертов. А в самом здании Центра семьи «Казан» будет работать медиа-центр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.