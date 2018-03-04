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В Казани отказались от строительства новых собачьих приютов к ЧМ-2018

В Казани отказались от строительства новых собачьих приютов к ЧМ-2018
16+
Фото: архив ProKazan.ru
По данным чиновников, регулирование численности бездомных животных в Казани происходит в плановом порядке

В Казани решили не строить дополнительные приюты к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом. Об этом сообщили в мэрии города, передают "Известия".

По данным чиновников, регулирование численности бездомных животных в Казани происходит в плановом порядке.

При этом Организационный комитет "Россия-2018" и Минспорт России намерены обязать регионы, где пройдут соревнования, построить приюты-передержки для бездомных животных. Типовые проекты уже успешно реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

В Минспорта уточнили, что приюты также уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

Отметим, ранее на совещании в Госсовете РТ стало известно, что в Казани в прошлом году было отловлено 8 100 собак. Из них в живых осталось 500.

Напомним, ранее редакция портала ProKazan.ru проводила акцию #ДелайДобро - мы собирали корма для приюта "Кот и пес", который находится в Зеленодольском районе Татарстана. В нем живут более 350 собак и 30 кошек. Все они были спасены с улицы. Приют содержится только на благотворительные пожертвования и госурственной поддержки не получает. На просьбу о помощи откликнулись десятки казанцев и принесли в редакцию почти 500 кг сухих кормов и круп. 
N. Vildanov, 05.03.2018, 09:31
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 09:25
Проще перестрелять их и дело с концом!
Лучший комментарий
11
22
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Горожанин05 марта 2018, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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Себя застрели
18
12
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Горожанин05 марта 2018, 09:57
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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Только это не афишировать. Если не хотят стерилизовать, чтоб снизить популяцию бродячих собак. Все де видят, что среди рис нет породистых, овчарок, колли,бульдогов, мопсов. Это всё расплодившиеся за счет строек и не без помощи сердобольных людей дворняжки. Кошек вообще не видно стало в городе. Раньше март, апрель наступал , на улицах.коты орали. Сейчас тишина. Хотя и это тоже не плохо.:-D
4
11
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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Абсолютно согласен
11
11
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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Ща зоощиза разноется и начнет просить денег :-D
6
14
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 10:31
Правильное решение! Есть надежда что город к Мундиалю избавится от бездомных блоховозов. Хочется пожелать успехов ответственным за это необходимое дело. Но остается проблема собак в лесах, где они уничтожают фауну.
6
9
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Горожанин05 марта 2018, 10:45
Вот власть и показала себя. Лучше ничем не заниматься? Само рассосется?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 10:48
Зоофобам предлагаю не ныть, когда схватят и за решетку. Чем вы лучше?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
Развернуть
Тебя застрелить надо баран.
7
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Тебя застрелить надо баран.
Развернуть
Ну тогда забери к себе их, если такой добренький!
4
9
Согласны с автором?
Митя ХиРурк05 марта 2018, 11:25
Уголовники,два ствола и мешок патронов обойдутся казне в 100000000 раз дешевле строительства приютов.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Уголовники,два ствола и мешок патронов обойдутся казне в 100000000 раз дешевле строительства приютов.
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ГУЛАГ обойдется дешевле тюрем, землянки сами выкопают. Только уголовником может стать каждый, никто не застрахован. Тоже экономика.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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тебя вместе с ними
3
2
Согласны с автором?
Картман05 марта 2018, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Зоофобам предлагаю не ныть, когда схватят и за решетку. Чем вы лучше?
Развернуть
хыхы ))
2
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Проще перестрелять их и дело с концом!
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Тебя как шавку последнюю видимо в детстве таскали,да и сейчас ничего не изменилось))
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Ты сегодня на клыка во вторую или в первую смену принимаешь?
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