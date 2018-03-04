В Казани отказались от строительства новых собачьих приютов к ЧМ-2018

По данным чиновников, регулирование численности бездомных животных в Казани происходит в плановом порядке

В Казани решили не строить дополнительные приюты к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом. Об этом сообщили в мэрии города, передают "Известия".

По данным чиновников, регулирование численности бездомных животных в Казани происходит в плановом порядке.

При этом Организационный комитет "Россия-2018" и Минспорт России намерены обязать регионы, где пройдут соревнования, построить приюты-передержки для бездомных животных. Типовые проекты уже успешно реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

В Минспорта уточнили, что приюты также уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

Отметим, ранее на совещании в Госсовете РТ стало известно, что в Казани в прошлом году было отловлено 8 100 собак. Из них в живых осталось 500.