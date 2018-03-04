На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани пришли сотни человек

Она стала одной из самых крупных акций за последнее время

На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани накануне днем пришли около 300 человек, прошедшая в парке Петрова акция стала одной из самых крупных акций за последнее время.

Организаторы приглашали к участию политические партии, а также министерство экологии Татарстана, но в итоге на сцене выступили только представители "Яблока" и КПРФ. Чиновники на митинг не пришли.

Акция продолжалась более часа, по ее итогам была подписана резолюция с требованиями отменить строительство завода, ввести обязательный раздельный сбор мусора.

Отметим, масштабности акции придала новость, что якобы мусоросжигательный завод точно построят около поселка Осиново. Участок, где планируют построить завод, находится в очень удобном для инвестора месте — вблизи дороги, ведущей к "источникам снабжения" - мусорной свалке за Оргсинтезом и мусоросортировочной станции в поселке Левченко. Кроме того, завод окажется рядом с жилыми массивами: поселками Новониколаевский, Осиново и ЖК "Салават Купере".