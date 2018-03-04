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На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани пришли сотни человек

На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани пришли сотни человек
16+
Фото: https://vk.com/artem_prokofiev
Она стала одной из самых крупных акций за последнее время

На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани накануне днем пришли около 300 человек, прошедшая в парке Петрова акция стала одной из самых крупных акций за последнее время.

Организаторы приглашали к участию политические партии, а также министерство экологии Татарстана, но в итоге на сцене выступили только представители "Яблока" и КПРФ. Чиновники на митинг не пришли.

Акция продолжалась более часа, по ее итогам была подписана резолюция с требованиями отменить строительство завода, ввести обязательный раздельный сбор мусора.

Отметим, масштабности акции придала новость, что якобы мусоросжигательный завод точно построят около поселка Осиново. Участок, где планируют построить завод, находится в очень удобном для инвестора месте — вблизи  дороги, ведущей к "источникам снабжения" - мусорной свалке за Оргсинтезом и мусоросортировочной станции в поселке Левченко. Кроме того, завод окажется рядом с жилыми массивами: поселками Новониколаевский, Осиново и ЖК "Салават Купере". 

N. Vildanov, 05.03.2018, 09:07
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 09:24
Мусор надо сжигать сразу как появится
2
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:27
В ответ на комментарий пользователя
Мусор надо сжигать сразу как появится
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А мусор на это согласится?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:36
В ответ на комментарий пользователя
А мусор на это согласится?
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Конечно нет, он требует , чтоб его сначала надо обработать, отделить пластмассу, стекло.и т.д.
0
4
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Давно живу05 марта 2018, 09:45
А не лучше ли подумать как бы сделать чтобы этот мусор не появлялся?
0
6
Согласны с автором?
эммм05 марта 2018, 09:46
а еще там была девушка с шапкой петушком, которая топит за анального
6
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
А не лучше ли подумать как бы сделать чтобы этот мусор не появлялся?
Развернуть
Проще-простого: чем ниже зарплаты - тем меньше мусора.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
А не лучше ли подумать как бы сделать чтобы этот мусор не появлялся?
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Пришёл в магазин и тебе творог в ладошки отсыпали, сверху сметану. По карманам рис,гречку, сахарный песок, картошку в штаны, селёдку на плечо. Молоко, сок сразу выпил. Так, что.ли?
2
7
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герцог05 марта 2018, 10:49
Может быть мусорку построить далечк....
2
0
Согласны с автором?
Горожанка05 марта 2018, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Пришёл в магазин и тебе творог в ладошки отсыпали, сверху сметану. По карманам рис,гречку, сахарный песок, картошку в штаны, селёдку на плечо. Молоко, сок сразу выпил. Так, что.ли?
Развернуть
Картонная, стеклянная тара, которую можно использовать вторично. Вы в первый раз об этом слышите? Вместо пластиковых пакетов сумки-авоськи. Так уже было. И проблем со свалками тогда не было. Проблему решить возможно, -было бы желание.
0
2
Согласны с автором?
Давно живу05 марта 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Пришёл в магазин и тебе творог в ладошки отсыпали, сверху сметану. По карманам рис,гречку, сахарный песок, картошку в штаны, селёдку на плечо. Молоко, сок сразу выпил. Так, что.ли?
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Сильно утрированно, но примерно так. + оборотная тара. Зато жить будем не на свалке пластика
0
2
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Давно живу05 марта 2018, 11:05
В ответ на комментарий пользователя
Проще-простого: чем ниже зарплаты - тем меньше мусора.
Развернуть
Увы. Чем меньше зарплаты, тем больше мусора. Проверено
0
2
Согласны с автором?
я05 марта 2018, 11:06
Дали им льготную ипотеку, а они ещё бухтят, неблагодарное ипотечное стадо.
2
0
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ЧакЧак Соб Чак05 марта 2018, 11:27
Решено закупить на всех жильцов противогазы,чтоб не жаловались на запахи!
0
1
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105 марта 2018, 11:46
Идиёты, чесслово. Надо не против мусоросжигательного выступать, а требовать его строительство подальше от города(от жилых домов) чтобы он никому не гадил. То что мусоросжигательный нужен-безусловно.
0
1
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gdfg05 марта 2018, 11:51
Эти митинги организованы мусорной мафией. Там деньги отмывают они. Пускают вообще на мусорку только своих. Это не выгодно при постройке завода, так вот они и митингуют. Это как бомжи в элитных поселках, они есть, но не всех пускают)))
1
0
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gdfg05 марта 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Картонная, стеклянная тара, которую можно использовать вторично. Вы в первый раз об этом слышите? Вместо пластиковых пакетов сумки-авоськи. Так уже было. И проблем со свалками тогда не было. Проблему решить возможно, -было бы желание.
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ИКЕА и МВИДЕО используют бумажные пакеты, да, типа экология. НО при дожде эти пакеты складываются пополам или рвуться. И по факту становяться бесполезным мусором. Так что пока что лучше обычных пакетов ничего не придумали.
1
0
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Картман05 марта 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
ИКЕА и МВИДЕО используют бумажные пакеты, да, типа экология. НО при дожде эти пакеты складываются пополам или рвуться. И по факту становяться бесполезным мусором. Так что пока что лучше обычных пакетов ничего не придумали.
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Ты бредишь чели? А сумки-рюкзаки?
0
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Pesexod05 марта 2018, 12:13
Не "якобы", инфа о месте "предполагаемой" постройке мусоросжигательного завода 100%. Решение уже принято, ведутся инженерные работы.
Слили инфу сами рядовые работники мин.экологии, так как обеспокоены вопросами экологии, а повлиять на данное "решение сверху" больше никак, не могут.
У всех семьи, дети, работу терять сейчас никак нельзя.
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:17
Толку то все равно построят
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Горожанин05 марта 2018, 12:22
Смысл протестовать, за всех и всё уже давно решило правительство РТ. Будут вас спрашивать, когда за этим стоят большие деньги. Поэтому и митинг разрешили для вида, что у народа "есть права". Россия для грустных(с)
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Горожанин05 марта 2018, 12:41
От пластиковых упаковок надо отказываться.
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Горожанин05 марта 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Может быть мусорку построить далечк....
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Боровые, самое то место. Однозначно.
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Горожанин05 марта 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
От пластиковых упаковок надо отказываться.
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Пральна! Вернуться к стеклотаре. Чтоб.её сдавать за денюжку. Оборот, так сказать.Это было лучшим способом защитить природу. Но олигархия от полиэтилена, лоббировали своё проищводство и втюхивали людям правдами и не правдами.Бумага и стекло.,вот только такой материал безвреден природе.
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