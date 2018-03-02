В Сети появился YouTube-канал, на котором будут показывать «закулисную» жизнь Минниханова

В Интернете появился YouTube-канал "Minnikhanov*Live", видеоролики на котором будут показывать неофициальную сторону жизни президента РТ Рустама Минниханова, ссылку на канал разместил руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин.
Оцените: неофициальный @RusMinnikhanov https://t.co/UzXn5cuTGc— Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) 3 марта 2018 г.
Канал существует с 3 марта, первое залитое на него видео, на котором Минниханов пробует продукцию на ярмарке, фотографируется с продавцами, шутит на пленарном заседании, набрало пока что около сотни просмотров.
Отметим, у Минниханова также уже есть официальные аккаунты в Instagram и "ВКонтакте", где он периодически выкладывает фото с мамой, сыном, собакой и с работы.