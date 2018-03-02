Рустам Минниханов сыграл в хоккей с Антоном Силуановым и выложил видео из раздевалки

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов и министр финансов Российской федерации Антон Силуанов сыграли в хоккей. Фото на льду, а также видео из раздевалки в своем Инстаграм опубликовал глава РТ.

Минниханов и Силуанов встретились для обсуждения финансирования проектов Камского промышленного кластера и нефтегазового комплекса Татарстана.