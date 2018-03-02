Стало известно, кто стал учителем года Казани

Сегодня в казанской ратуше назвали имя победителя конкурса «Лучший учитель года города Казани-2018». Им стал преподаватель истории гимназии №19 Приволжского района Тимур Вишневский, передает пресс-служба мэрии города.

Награду победителю вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Конкурс становится главной площадкой обмена профессиональным опытом, интеграции старой школы и веяний нового времени, - сказал градоначальник.

Отметим, что конкурс проводился в столице Татарстана уже в 28-й раз.