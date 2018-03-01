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Замурованные заживо и отправленные на усыпление: трогательные истории казанских котиков

Замурованные заживо и отправленные на усыпление: трогательные истории казанских котиков
16+
Фото: Ольга Плешкова, «Люськин дом»
ProKazan.ru побывал в приюте «Люськин дом»

Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день кошек. По этому случаю мы посетили казанский приют «Люськин дом», в котором сейчас живет 30 кошек. Мы решили рассказать о некоторых пушистых подопечных.

Кошечка Мотильда похожа на гномика с мохнатым носиком. Он попала в приют после смерти своей хозяйки. Бабушка страдала онкологией и понимала, что ей недолго осталось.

- Она обратилась к нам и попросила после смерти забрать у нее кошек, потому что ее племяннику коты были не нужны. У кошки есть небольшое генетическое отклонение - у него нет носовой перегородки. От этого у него такой смешной нос, - рассказала директор приюта Евгения.

Мотильда идет к человеку моментально. Видно, что ей так сильно не хватает человеческой ласки, что она сама начинает тискать лапами того, у кого сидит на руках. Несмотря на размеры, кажется, что она практически ничего не весит.

Гоше два года, он приехал в приют из Зеленодольска. Он попал под машину, была серьезно повреждена лапка. Сотрудники приюта опасались, что он не будет ходить. Лапка в итоге была ампутирована, но это совершенно не мешает ему ходить.

- На своих трех он носится, как будто у него шесть лап, - шутит Евгения. - Очень активный парень. Хозяевам нужно будет быть с ним терпеливей, он активный и может, например, что-то взять со стола. Любит поднимать других кошек и поиграть.

О'ладью или Ладушку возвращали в приют уже два раза. Первая хозяйка избавилась от нее и еще 3-х кошек, просто высыпав их к ногам волонтеров. Кошечку вылечили, приласкали, а удовольствие от общения с человеком она выражала рычанием... Потом две семьи подряд не смогли оставить животное у себя по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, люди часто безответственно относятся к животным. Очень много брошенных животных, которых берут и потом возвращают. Они, видимо, не понимают, что животное - это не на месяц, а вообще лет на 11. И надо учитывать все: появление детей, переезды, смену работы.

Клюковку спасли поздней осенью, она была замурована под крыльцом садового домика. Люди, которые приехали закрывать сезон, услышали жалобный писк... Достали скелетик, который еле держался на ногах. Сейчас Клюква очень весела и общительна, ведет себя как котенок, наела пузик. Но от страшного прошлого еще осталась привычка кидаться на корм.

Ириска - кошечка уличная. У нее есть особенность: нет передних зубов, скорее всего они разрушились из-за плохого питания и инфекций, от которых воспаляются десны. поэтому она всем показывает язык. А еще она любительница потоптаться мягкими лапками на спине у хозяина.

Есть в приюте и дикие коты. Нет, дикие - не значит агрессивные. Просто им комфортнее жить со своими сородичами, а людей они избегают. Они просто не понимают, зачем в их жизни нужен человек, если они прекрасно в детстве добывали еду на помойках. Поэтому к человеку они относятся ровно, «кыс-кыс» тут ничего не значит. Этого котика забирали из подвала вместе с еще 15-ю котятами, когда люди вместо того, чтобы вылечить их от чесотки, начали животных травить.

Эта пара котиков слепая - следствие пережитой болезни в подвале, а также недостатке солнечного света. Они очень спокойные, а играть с ними еще легче: они различает тени. Достаточно посветить фонариком и они постарается поймать тень.

Этого котика привезли в Казань аж из Новосибирска. Перевезли его сюда вместе с семьей, а потом от него решили отказаться. Малыша оставили в частной клинике на эвтаназию. Евгении позвонили из приюта, предложили забрать мальчика.

- Я, честно говоря, не знаю в курсе ли они, что их котик жив. Да и не имеет смысла нам общаться. От него уже отказались, им, наверное, уже безразлично, - говорит Евгения.

Ольга Плешкова, 01.03.2018, 17:45
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин01 марта 2018, 18:05
Сладкие котятки! Владельцы кошачьих, кастрируйте своих питомцев, чтобы в случае побега не наплодилось бездомных. Коты - не люди, у них нет переживаний на этот счёт. А уличные котята переживают ещё как.
Также не бойтесь брать из приютов на передержку, это помогает приюту и уменьшает стресс котам. И всегда можно отдать если не справляетесь. Отличный способ посмотреть получится ли у вас уживаться с животным и стоит ли заводить постоянного.
Лучший комментарий
2
37
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Горожанин01 марта 2018, 18:06
Всех с Днем Кошек и с первым днем Весны!
0
18
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Горожанин01 марта 2018, 18:16
За Грудинина вся Казань.
12
9
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Димон01 марта 2018, 18:20
Ну понеслись перлы от плешковой!
2
2
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Димон01 марта 2018, 18:23
- Она обратилась к нам и попросила после смерти забрать у кошек, потому что ее племяннику коты были не нужны. У него есть небольшое генетическое отклонение - у него нет носовой перегородки. От этого у него такой смешной нос, - рассказала директор приюта Евгения."
Непонятно что бабуля просила забрать у кошек? Надо было фото племянника выложить с генетическим отклонением!
2
9
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Димон01 марта 2018, 18:25
"Видно, что ей так сильно не хватает человеческой ласки, что она буквально выхватывает и сама начинает лапками тискать того, у кого сидит на руках"
Что же она там сама выхватывает и начинает тискать?
2
4
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Димон01 марта 2018, 18:29
"Кошечку вылечили, приласкали, а удовольствие от общения с человеком она выражала рычанием..." Похоже, плешкова кошек с собаками попутала. Рычат србаки, кошки шипят.
4
3
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Горожанин01 марта 2018, 18:31
Я бы взял кота к себе, потому что всю жизнь у нас в семье жили коты "Пушок", потом самый боевой "Рэмбо", и последний "Барсик"(умер от старости). К сожалению, у меня умерли все родные - мама, брат, теперь живу один. А если вдруг куда-то на время придётся уехать, кто его кормить будет? Вот поэтому пока тормознул с новым котом...
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7
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Горожанин01 марта 2018, 18:33
Гоша сын мой возврашайся.ловить будем рыбу...ваш бабай..остальным посылки сготовим..и раньше посылал письмо..гоша почему не ответил.времени не было..пологайся сынок на светку.
6
1
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Димон01 марта 2018, 18:34
"О'ладью или Ладушку возвращали в приют уже два раза" это кто ж такое экставагантное имя придумал кошке?
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Горожанин01 марта 2018, 18:36
Мотильда вы ошиблись сестра..в деревнях то меров убрали..ето у нас были меры перы..молочка закупать просто без тебя перестали..отоспись..велосипедиста пришлю..за ним побегите...пока немного подкапывайтись..
5
1
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Димон01 марта 2018, 18:38
"У нее есть особенность: нет передних зубов, скорее всего они разрушились из-за плохого питания и инфекций, от которых воспаляются десны. "
Плешкова похоже, ветинститут закончил, раз с лету диагнозы животным выставляет.
6
4
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Горожанин01 марта 2018, 18:39
Ирбис секреты не выдавай государства.сиди и не мыкайся..на днях человек придет.прикинешся сумашедшим.за ириской добавлю человека.верь.взойдет звезда счастья..будьте мушшиной.
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Горожанин01 марта 2018, 18:42
Парень из новосибирска..дураку понятно что мышей не ловишь.боря не обманул.чтоб себе завести мышкй хитрость нушна.пошевели мозгами..переводчиком работал..што..нет..а.
8
0
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Димон01 марта 2018, 18:42
"Этого котика забирали из подвала вместе с еще 15-ю котятами, когда люди вместо того, чтобы вылечить их от чесотки, начали животных травить."
Так и представляю плешкову в подвале с 16 котами, которых она лечит от часотки.
5
6
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Горожанин01 марта 2018, 18:45
Доктор.узнал.вы клава..ну.клюква.от ангины способы есть.грипп..привиты.флюрографию там проведете..боль утихает.мы понимаем..скальпель забыла..
5
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Горожанин01 марта 2018, 18:50
лучше уж кисы, чем ....ные блоховозы
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3
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Горожанин01 марта 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
За Грудинина вся Казань.
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Это кот такой, что.ли?
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Горожанин01 марта 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
"Видно, что ей так сильно не хватает человеческой ласки, что она буквально выхватывает и сама начинает лапками тискать того, у кого сидит на руках"
Что же она там сама выхватывает и начинает тискать?
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пилюлей выхватывает )))
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:32
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанка01 марта 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Я бы взял кота к себе, потому что всю жизнь у нас в семье жили коты "Пушок", потом самый боевой "Рэмбо", и последний "Барсик"(умер от старости). К сожалению, у меня умерли все родные - мама, брат, теперь живу один. А если вдруг куда-то на время придётся уехать, кто его кормить будет? Вот поэтому пока тормознул с новым котом...
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Возьми кота . Будет веселее. А на время отъездов , просить чтоб заходили покормить .
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Горожанин01 марта 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Возьми кота . Будет веселее. А на время отъездов , просить чтоб заходили покормить .
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На самом деле пусть возьмёт . Живая душа рядом и на душе теплее
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Люськовец01 марта 2018, 22:11
Сладкие мои
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Горожанин02 марта 2018, 00:44
Хуюшкин дом >-(
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Горожанин02 марта 2018, 00:46
За Жириновского голосуют все здравомыслящие :-)
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