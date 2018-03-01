Замурованные заживо и отправленные на усыпление: трогательные истории казанских котиков

ProKazan.ru побывал в приюте «Люськин дом»

Сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день кошек. По этому случаю мы посетили казанский приют «Люськин дом», в котором сейчас живет 30 кошек. Мы решили рассказать о некоторых пушистых подопечных.

Кошечка Мотильда похожа на гномика с мохнатым носиком. Он попала в приют после смерти своей хозяйки. Бабушка страдала онкологией и понимала, что ей недолго осталось.

- Она обратилась к нам и попросила после смерти забрать у нее кошек, потому что ее племяннику коты были не нужны. У кошки есть небольшое генетическое отклонение - у него нет носовой перегородки. От этого у него такой смешной нос, - рассказала директор приюта Евгения.

Мотильда идет к человеку моментально. Видно, что ей так сильно не хватает человеческой ласки, что она сама начинает тискать лапами того, у кого сидит на руках. Несмотря на размеры, кажется, что она практически ничего не весит.

Гоше два года, он приехал в приют из Зеленодольска. Он попал под машину, была серьезно повреждена лапка. Сотрудники приюта опасались, что он не будет ходить. Лапка в итоге была ампутирована, но это совершенно не мешает ему ходить.

- На своих трех он носится, как будто у него шесть лап, - шутит Евгения. - Очень активный парень. Хозяевам нужно будет быть с ним терпеливей, он активный и может, например, что-то взять со стола. Любит поднимать других кошек и поиграть.

О'ладью или Ладушку возвращали в приют уже два раза. Первая хозяйка избавилась от нее и еще 3-х кошек, просто высыпав их к ногам волонтеров. Кошечку вылечили, приласкали, а удовольствие от общения с человеком она выражала рычанием... Потом две семьи подряд не смогли оставить животное у себя по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, люди часто безответственно относятся к животным. Очень много брошенных животных, которых берут и потом возвращают. Они, видимо, не понимают, что животное - это не на месяц, а вообще лет на 11. И надо учитывать все: появление детей, переезды, смену работы.

Клюковку спасли поздней осенью, она была замурована под крыльцом садового домика. Люди, которые приехали закрывать сезон, услышали жалобный писк... Достали скелетик, который еле держался на ногах. Сейчас Клюква очень весела и общительна, ведет себя как котенок, наела пузик. Но от страшного прошлого еще осталась привычка кидаться на корм.

Ириска - кошечка уличная. У нее есть особенность: нет передних зубов, скорее всего они разрушились из-за плохого питания и инфекций, от которых воспаляются десны. поэтому она всем показывает язык. А еще она любительница потоптаться мягкими лапками на спине у хозяина.

Есть в приюте и дикие коты. Нет, дикие - не значит агрессивные. Просто им комфортнее жить со своими сородичами, а людей они избегают. Они просто не понимают, зачем в их жизни нужен человек, если они прекрасно в детстве добывали еду на помойках. Поэтому к человеку они относятся ровно, «кыс-кыс» тут ничего не значит. Этого котика забирали из подвала вместе с еще 15-ю котятами, когда люди вместо того, чтобы вылечить их от чесотки, начали животных травить.

Эта пара котиков слепая - следствие пережитой болезни в подвале, а также недостатке солнечного света. Они очень спокойные, а играть с ними еще легче: они различает тени. Достаточно посветить фонариком и они постарается поймать тень.

Этого котика привезли в Казань аж из Новосибирска. Перевезли его сюда вместе с семьей, а потом от него решили отказаться. Малыша оставили в частной клинике на эвтаназию. Евгении позвонили из приюта, предложили забрать мальчика.

- Я, честно говоря, не знаю в курсе ли они, что их котик жив. Да и не имеет смысла нам общаться. От него уже отказались, им, наверное, уже безразлично, - говорит Евгения.