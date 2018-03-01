Синоптики предупреждают: в Татарстане похолодает до -31 градуса

ГУ МЧС России по РТ рекомендует не выходить на улицу без необходимости

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане. Ночью и утром 2 марта местами в республике температура воздуха при прояснениях и в низких местах опустится до 26-31 градуса мороза, в Казани до -26, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый.

Минимальная температура воздуха ночью 19-21 градусов мороза, при прояснениях до -26 градусов. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов мороза. На дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по РТ во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует не выходить на улицу без необходимости.