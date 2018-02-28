ВТБ финансирует строительство крупнейшего Центра семейного отдыха в Татарстане

Банк ВТБ открыл для ООО «СтройИнвестКонсалтинг», входящего в девелоперскую компанию UD Group, кредитную линию в размере 4,9 млрд рублей на срок до 10 лет. Средства будут направлены на строительство в г. Казани Центра семейного отдыха площадью 137 тысяч кв.м.

Новизна проекта создания Центра семейного отдыха в Казани на ул. Павлюхина предполагает создание полноценного развлекательного комплекса как в закрытом, так и в открытом пространстве для организации семейного досуга в любое время года. Сдача объекта запланирована на III квартал 2020 года.

Комментируя сделку, руководитель Департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «UD Group реализует уникальный проект в сфере коммерческой недвижимости, который, мы надеемся, будет по достоинству оценен жителями и гостями Казани. ВТБ готов поддерживать проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и привлечение дополнительных инвестиций».

«В планы компании UD Group входит создание концептуально новых объектов, которые будут удовлетворять потребности жителей и гостей столицы Республики Татарстан и способствовать функциональному развитию города. Наше сотрудничество с ВТБ по проекту Центра семейного отдыха вполне закономерно – наши стратегические ценности совпадают», - прокомментировала финансирование проекта банком ВТБ Директор департамента торговых центров UD Group Сахабеева Валентина.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"