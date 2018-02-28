В Татарстане на депутата завели дело за ложный донос

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего депутата Нижнетабынского поселения Муслюмовского района Рузаля Хафизова за ложный донос, сообщает Следственный комитет РТ.

Установлено, что в октябре 2017 года депутат незаконно использовал служебный автомобиль «Шевроле Нива».

- Он передал автомобиль знакомому, который перевозил работников, нанятых Хафизовым для постройки дома, - рассказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Так, в ночь на 30 октября знакомый Хафизова у деревни Мелля-тамак не справился с управлением и опрокинулся. В результате автомобиль получил серьезные повреждения. А через несколько дней Хафизов обратился в полицию с заявлением, что его знакомый угнал служебный автомобиль.

- В ходе проверки доводы депутата не подтвердились. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в ведомстве.