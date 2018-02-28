Завтра в Казани ожидается 13 градусов мороза

Завтра, 1 марта, в Казани ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, при прояснениях до -25 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 11-13 градусов мороза. На дорогах гололедица.