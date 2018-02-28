России с апреля запретят проводить любые новые международные спортивные соревнования

Россию с апреля могут лишить возможности подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий. Для подобных заявок Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран, отмечает "Р-Спорт".

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Спустя два года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

Турнирам, контракты на проведение которых уже подписаны, ничто не угрожает. Чемпионат мира-2018, матчи Лиги наций и футбольные еврокубки никуда из России не денутся. Запрет касается только тех соревнований, которые проводят под эгидой международных федераций, подписавших кодекс WADA. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), например, кодекс не подписывал, равно как и ряд других крупных организаций (баскетбольная Евролига, Абсолютный бойцовский чемпионат и другие ММА-промоушены).

Но с апреля под удар попадут этапы Кубков мира (например, по биатлону, бойкот которого активно обсуждается на Западе), Универсиады, Всемирные военные игры, шахматные Олимпиады и многие другие. Даже если международные федерации будут склоняться к тому, чтобы отдать право проведения соревнования России, у них не будет такой возможности.

Как заявили в Минспорта, проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает. Отмечается, что российская сторона сосредоточена на организации турниров, права на которые получила ранее.

- И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске, - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства указывается, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, опубликовали ещё в прошлом году, а в ноябре WADA утвердила новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу с апреля.