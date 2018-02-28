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России с апреля запретят проводить любые новые международные спортивные соревнования

России с апреля запретят проводить любые новые международные спортивные соревнования
16+
Фото: mil.ru

Россию с апреля могут лишить возможности подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий. Для подобных заявок Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран, отмечает "Р-Спорт".

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Спустя два года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах.

Турнирам, контракты на проведение которых уже подписаны, ничто не угрожает. Чемпионат мира-2018, матчи Лиги наций и футбольные еврокубки никуда из России не денутся. Запрет касается только тех соревнований, которые проводят под эгидой международных федераций, подписавших кодекс WADA. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), например, кодекс не подписывал, равно как и ряд других крупных организаций (баскетбольная Евролига, Абсолютный бойцовский чемпионат и другие ММА-промоушены).

Но с апреля под удар попадут этапы Кубков мира (например, по биатлону, бойкот которого активно обсуждается на Западе), Универсиады, Всемирные военные игры, шахматные Олимпиады и многие другие. Даже если международные федерации будут склоняться к тому, чтобы отдать право проведения соревнования России, у них не будет такой возможности.

Как заявили в Минспорта, проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает. Отмечается, что российская сторона сосредоточена на организации турниров, права на которые получила ранее.

- И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске, - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства указывается, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, опубликовали ещё в прошлом году, а в ноябре WADA утвердила новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу с апреля.

N. Vildanov, 28.02.2018, 14:08
Тэги: Спорт
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Комментарии

Горожанин28 февраля 2018, 14:22
Ура вперед в светлое будущее с Путиным! Дружно все голосуем за него!:-D
13
24
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Горожанин28 февраля 2018, 14:25
Ну и хорошо, больше денег останется
Лучший комментарий
5
49
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Горожанин28 февраля 2018, 14:32
Отличная новость! Чинарики негодуют
3
18
Согласны с автором?
Горожанина28 февраля 2018, 14:33
Почему нас везде не любят?
5
9
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Горожанин28 февраля 2018, 14:34
"в частности в Европе: местные жители выступают против, считая, что организация Игр станет убыточным делом. К примеру, за право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года боролись только Пекин и Алма-Ата. Остальные претенденты — Стокгольм, Осло, Мюнхен, Барселона, Краков, Санкт-Мориц — сняли заявки до финального голосования в связи с недовольством жителей."

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/research/society/26/02/2018/5a93e8969a79474954b95fab?from=center_7
2
21
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Горожанин28 февраля 2018, 14:42
В ответ на комментарий пользователя
Почему нас везде не любят?
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За что даунов любить?
15
15
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Горожанин28 февраля 2018, 15:07
журналист, ты где взял эту инфу. ВАДА не имеет права запрещать что то. разберитесь в теме, а потом пишите.
7
3
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Горожанин28 февраля 2018, 15:08
Мельдоний рулит!
2
6
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 февраля 2018, 15:11
увольте нахрен своих журналюг
3
3
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Форвард28 февраля 2018, 15:12
А где можно купить мельдоний?
1
2
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Горожанин28 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
А где можно купить мельдоний?
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в аптеке
0
6
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Горожанин28 февраля 2018, 15:27
Шулай аларга кирәктә! халыкара ярышлар намусы булмаган дәүләтләрдә үткәрелергә тейеш түгел.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
А где можно купить мельдоний?
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в аптеке без проблем ))
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Почему нас везде не любят?
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Не нас , а жадных до природных богатств и использующих без труда. в своих целях, властьимущих.Народ.тут не при чём. Нас то за что не навидеть!? Народ сам в беде, нищете и безразличен для государства. Сейчас вот о нём только вспомнили и то, из.ща выборов. А потом опять на шесть лет он никому не нужен, Только содрать с него, еще больше.
2
13
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Горожанин28 февраля 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
в аптеке
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.и называется он милдронат. Даже реклама по ТВ идёт, которая призывает ''жрать '' это лекарство. :-D
1
4
Согласны с автором?
Горожанина28 февраля 2018, 15:37
Давно пора ! Лучше дома ,своим детишкам тратить на спорт. школы !
2
9
Согласны с автором?
герцог28 февраля 2018, 15:54
Рынок есть рынок.
2
0
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Горожанин28 февраля 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Вот 3.14расы
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пирасы? Что это? 8-|
0
3
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Алекс28 февраля 2018, 16:03
Вовчик наказан , мутко не потопляем , спортсмены в пролете .... Когда уж там выборы - плюну в портрет президента
3
4
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Дед28 февраля 2018, 17:13
Россия стала изгоем на планете! Такого в СССР не было!
3
5
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Горожанин28 февраля 2018, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Ну и хорошо, больше денег останется
Развернуть
Ой дурак!:-D Анекдот про алкаша и его сына знаешь?
2
0
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Горожанин28 февраля 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Почему нас везде не любят?
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Тебя Обама любит.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
.и называется он милдронат. Даже реклама по ТВ идёт, которая призывает ''жрать '' это лекарство. :-D
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А что в нём плохого? Он просто защищает клетки сердца при нагрузках, от ишемии,короче. Бегать и прыгать ты быстрее не станешь.
0
2
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Горожанин28 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
.и называется он милдронат. Даже реклама по ТВ идёт, которая призывает ''жрать '' это лекарство. :-D
Развернуть
Как работает мельдоний?
Для производства энергии используется гликоген и жиры. Гликоген — более «выгодное» топливо для организма, потому что его не нужно перерабатывать. Милдронат тормозит использование жира и активирует использование гликогена. Особенно это важно при недостатке кислорода (очень высокой интенсивности нагрузки).
При недостатке кислорода, жиры не успевают полностью окисляться, образуются вредные побочные продукты. Милдронат предотвращает эти процессы. Из гликогена энергии меньше, но и кислорода требуется меньше. Логично, что это не улучшает силу и мощность, но позволяет не отмирать клеткам в момент кислородного голодания. Если проще — это выживание, путем снижения мощности.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
.и называется он милдронат. Даже реклама по ТВ идёт, которая призывает ''жрать '' это лекарство. :-D
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Действие мельдония на организм человека
улучшение восприимчивости нагрузок
защита клеток от недостатка кислорода, в том числе защита клеток сердца от отмирания при частой работе на высоком пульсе
профилактика ишемии сердца
повышение устойчивости иммунитета;
улучшение кровообращения в сетчатке, применяется при нарушениях мозгового крообращения
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
.и называется он милдронат. Даже реклама по ТВ идёт, которая призывает ''жрать '' это лекарство. :-D
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Вред милдроната
Помимо крайне редкого проявления побочных действий, милдронат не наносит никакого вреда здоровью.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
Ой дурак!:-D Анекдот про алкаша и его сына знаешь?
Развернуть
Рассказывай уже
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Почему нас везде не любят?
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Глупостей болтать надо прекратить.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Россия стала изгоем на планете! Такого в СССР не было!
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Всё было = ничего нового.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
За что даунов любить?
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Вы правы Вас никто не любит.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 00:12
А что с футболом там? :-D
0
0
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