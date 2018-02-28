Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру. Об этом сказал командир ОМОНа МВД по РТ Ильдар Хуснутдинов.

Как он рассказал, погибший Денис Иванченко жил с семьей и тремя детьми в однокомнатной квартире. Старший его сын ходит в первый класс, а в средний — в детский сад, жена не работает.

- Мы будем ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для семьи Иванченко. Помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия, - отметил Хуснутдинов, передает «Бизнес Онлайн».

Погибшего также посмертно представят к награде.

Похороны Дениса Иванченко состоятся завтра, 1 марта, на Самосыровском кладбище Казани.