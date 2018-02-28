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Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру

Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру
16+
Фото: "Бизнес Online"

Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру. Об этом сказал командир ОМОНа МВД по РТ Ильдар Хуснутдинов.

Как он рассказал, погибший Денис Иванченко жил с семьей и тремя детьми в однокомнатной квартире. Старший его сын ходит в первый класс, а в средний — в детский сад, жена не работает.

- Мы будем ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для семьи Иванченко. Помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия, - отметил Хуснутдинов, передает «Бизнес Онлайн».

Погибшего также посмертно представят к награде.

Похороны Дениса Иванченко состоятся завтра, 1 марта, на Самосыровском кладбище Казани. 

Люция Кашапова, 28.02.2018, 14:09
Тэги: Казанцы
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Комментарии

ага28 февраля 2018, 14:11
Хотя бы квартиру, а так то кинут(!) в России каждый сам за себя>-(
6
24
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Горожанин28 февраля 2018, 14:15
Вот так у нас .......нужно погибнуть чтобы получить жилье8'-(
Лучший комментарий
8
109
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Горожанин28 февраля 2018, 14:23
Награда за что? Только за то что под выстрел попал?

Честь и хвала руководству, которое выбивает льготы для своих сотрудников и членов их семей, но это обесценивает сами награды,
нельзя сравнивать действительно героев, тех кто своим телом закрывает от выстрела ребенка, и тех кого сразила случайная пуля.
43
38
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Горожанин28 февраля 2018, 14:23
У как оыбчно. Пообещают а потом не дадут! Зато чакчаки в Париже проводим!
13
17
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Горожанин28 февраля 2018, 14:34
хочешь квартиру? сдохни ))
8
15
Согласны с автором?
дядя Вася28 февраля 2018, 14:44
Значит, квартиру выбьют для семьи погибшего.. Ну, так это и раньше в МВД было. Видел сам в 90-е.
Другое дело, когда власти Москвы в 2012 г. омоновцам за царапину или шишку на голове (на Болотной) тоже квартиры раздавали. Как пострадавшим. Они геройски митинги разгоняли.
5
26
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ильнур28 февраля 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Награда за что? Только за то что под выстрел попал?

Честь и хвала руководству, которое выбивает льготы для своих сотрудников и членов их семей, но это обесценивает сами награды,
нельзя сравнивать действительно героев, тех кто своим телом закрывает от выстрела ребенка, и тех кого сразила случайная пуля.
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Умный то какой. А все обстоятельства знаешь? Он пошёл обезвреживать идиота с ружьём. Чтобы другие не пострадали. Не каждый так сможет.
10
39
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Горожанин28 февраля 2018, 15:10
В ответ на комментарий пользователя
Умный то какой. А все обстоятельства знаешь? Он пошёл обезвреживать идиота с ружьём. Чтобы другие не пострадали. Не каждый так сможет.
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Вы видели их экипировку? Он шли на идиота с огнестрелом, а не на пляж
6
13
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Умный то какой. А все обстоятельства знаешь? Он пошёл обезвреживать идиота с ружьём. Чтобы другие не пострадали. Не каждый так сможет.
Развернуть
Вы видимо сотрудник того неудачника, который получил пулю от алкаша? Так я вам скажу следующее - когда какой-то алкаш на протяжении 4-х часов держит под огнём подъезд не надо быть гением, чтобы взять с собой спец. щиты для безопасности.
5
15
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:21
Кстати, ОМОНовец там словил хэад шот или ему броник пробило? Ни где не писали?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:24
Ну а что, сколько трудяг погибает на производстве, из ща халатности руководства. Совсем недавно даже, на уровне правительства этот вопрос возник. Техника безопасности вообще можно сказать.никакой. Вы думаете о погибших рабочих кто то вспомнил? Коммуняк нет, при извращенном демокапитализме, жизнь.человека ничего не стоить стала. Руководству давно уже пох..У них жажда наживы на первом месте. Так что, можно не удивляться, разному мнению обывателя на произошедшее.Порой и кощунственному, как не грустно было.
0
13
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Горожанин28 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Вот так у нас .......нужно погибнуть чтобы получить жилье8'-(
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Давайте не будем негатив выплескивать, хорошо же что дали
2
11
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Горожанин28 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, ОМОНовец там словил хэад шот или ему броник пробило? Ни где не писали?
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в шею ранен был
1
2
Согласны с автором?
рус28 февраля 2018, 15:43
из однешки в трешку в салоВзад купере. деток жалко...
5
4
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Ну а что, сколько трудяг погибает на производстве, из ща халатности руководства. Совсем недавно даже, на уровне правительства этот вопрос возник. Техника безопасности вообще можно сказать.никакой. Вы думаете о погибших рабочих кто то вспомнил? Коммуняк нет, при извращенном демокапитализме, жизнь.человека ничего не стоить стала. Руководству давно уже пох..У них жажда наживы на первом месте. Так что, можно не удивляться, разному мнению обывателя на произошедшее.Порой и кощунственному, как не грустно было.
Развернуть
Правильно, товарищ! Недавно писали, что рабочего придавило на стройке плитой и никто его семье квартику новую не дал. О чём это говорит?
2
12
Согласны с автором?
Горожанина28 февраля 2018, 15:59
Много людей погибает : на стройках , на дорогах , на производстве , на улицах . Погибают при разных ситуациях :спасают детей и людей , защищаются ,от не соблюдения ТБ , от жадности и халатности начальства ,на пожарах и в воде и т. д . Много умерло от облучения из татарстана строителей , которых заставили ехать в чернобельскую зону или рядом с ней от РАКА . Кроме мучительной смерти, от государства ,они не чего не получили ! Хорошо ,хоть семья Дениса, получит что-то для сирот детей .
1
18
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, товарищ! Недавно писали, что рабочего придавило на стройке плитой и никто его семье квартику новую не дал. О чём это говорит?
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Совсем забыло государство о рабочих производственной сферы, только и слышно, как учителям плохо живется. Я каждый день дышу вредными испарениями на производстве и что, кто то задумался о нас? Зато - поднимайте производство. ТРЕП
1
4
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Награда за что? Только за то что под выстрел попал?

Честь и хвала руководству, которое выбивает льготы для своих сотрудников и членов их семей, но это обесценивает сами награды,
нельзя сравнивать действительно героев, тех кто своим телом закрывает от выстрела ребенка, и тех кого сразила случайная пуля.
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Нужно д*очить руководство, за то, что допустили на работы без необходимой экипировки. Они сейчас этой квартиркой глаза замаслят и все шито-крыто
1
5
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Горожанин28 февраля 2018, 16:06
"Об этом сказал командир ОМОНа МВД по РТ"
Что у нас два ОМОНа стало? В рос гвардии и в МВД?
0
4
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Горожанин28 февраля 2018, 16:28
Ждем новость о присвоении этому герою название улицы в Казани (в районе Купере, где выделят квартиру)
6
6
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Горожанин28 февраля 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Давайте не будем негатив выплескивать, хорошо же что дали
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Что жилье дадут хорошо, но с наградой перебор.
7
1
Согласны с автором?
Давно живу28 февраля 2018, 16:44
А семье стрелка квартиру дадут? Как никак тоже потеряли кормильца.
5
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Умный то какой. А все обстоятельства знаешь? Он пошёл обезвреживать идиота с ружьём. Чтобы другие не пострадали. Не каждый так сможет.
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в шлепках и спортивном костюме? У нас росгвардию не финансируют что ли?
0
5
Согласны с автором?
Сергей28 февраля 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Вы видимо сотрудник того неудачника, который получил пулю от алкаша? Так я вам скажу следующее - когда какой-то алкаш на протяжении 4-х часов держит под огнём подъезд не надо быть гением, чтобы взять с собой спец. щиты для безопасности.
Развернуть
Что то много развелось диванных комментаторов, которые даже в армии не служили, но как обезвреживать преступника то они спецы
6
9
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Горожанин28 февраля 2018, 17:24
Дают положенное...вы чё там эй...
2
4
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Что то много развелось диванных комментаторов, которые даже в армии не служили, но как обезвреживать преступника то они спецы
Развернуть
В 90 ОМОН работал по ОПГ,там была и подготовка и тактика,сейчас они только футбол охраняют и на митингах.Но как не крути,эта операция полнейший провал.Он прав,4 часа алкаш с ружьем держал подъезд,а у ОМОНа шумки не нашлось.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Вы видели их экипировку? Он шли на идиота с огнестрелом, а не на пляж
Развернуть
с газовым баллончиком шли? 8-*
2
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Давайте не будем негатив выплескивать, хорошо же что дали
Развернуть
никто еще никому ничего не дал B-|
1
3
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
"Об этом сказал командир ОМОНа МВД по РТ"
Что у нас два ОМОНа стало? В рос гвардии и в МВД?
Развернуть
а че в городе разные трамваи? одни в трампарке другие на рельсах
3
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
с газовым баллончиком шли? 8-*
Развернуть
ага.. Перцовый баллончик надо было в подъезде распылить! Он сам бы выполз.. 8-*
2
4
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:46
Вдова потом опять замуж за омоновца выйдет?
9
3
Согласны с автором?
Автомобилист28 февраля 2018, 17:52
Столько недовольных тут, один неготив в комментариях, тьфу!!!
3
3
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Дают положенное...вы чё там эй...
Развернуть
Награду за что в данном случае?
3
4
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Много людей погибает : на стройках , на дорогах , на производстве , на улицах . Погибают при разных ситуациях :спасают детей и людей , защищаются ,от не соблюдения ТБ , от жадности и халатности начальства ,на пожарах и в воде и т. д . Много умерло от облучения из татарстана строителей , которых заставили ехать в чернобельскую зону или рядом с ней от РАКА . Кроме мучительной смерти, от государства ,они не чего не получили ! Хорошо ,хоть семья Дениса, получит что-то для сирот детей .
Развернуть
Молодец, все правильно сказал (а).
1
2
Согласны с автором?
Виктория Михайлова28 февраля 2018, 18:05
Будьте умнее,люди,погиб человек на задании,а вы несёте полную хень. Дадут медаль-правильно,и семье его помогут-это тоже правильно!Человека не вернуть,а вы высказываете негатив.Где же Ваша человечность?Одумайтесь!Он защищал граждан ценой своей жизни!Думаете сладко работать в ОМОНе?Пострадал адекватный гражданин РФ из-за сброда,а почему он должен был отдать свою жизнь за глупость дебошира?Его тоже ждали дома,ждали,а он не вернулся.Это горе,а у Вас язык поворачивается высказывать что-то в его адрес.
1
13
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, товарищ! Недавно писали, что рабочего придавило на стройке плитой и никто его семье квартику новую не дал. О чём это говорит?
Развернуть
Сварщика придавало. Вот так, свариваешь арматуру в маске, слышишь треск плавления электрода, р кого не трогаешь. И вдруг, бац, сверху бетонная плита. Кто виноват? Стропальщик, крановщик или начальство, которое только и знает, что торопит и на остальное им пох?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
В 90 ОМОН работал по ОПГ,там была и подготовка и тактика,сейчас они только футбол охраняют и на митингах.Но как не крути,эта операция полнейший провал.Он прав,4 часа алкаш с ружьем держал подъезд,а у ОМОНа шумки не нашлось.
Развернуть
Элементарного щита не было. На лестничной клетке, где кругом углы и коридоры, это не профессианально. Зашита должна быть обязательно.Руководителя операции наказать, за погибшего.бойца. Один с ружьём, один ёпт, а не банда! . Кто там приехал то, ВРИО министра МВД?
2
11
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Элементарного щита не было. На лестничной клетке, где кругом углы и коридоры, это не профессианально. Зашита должна быть обязательно.Руководителя операции наказать, за погибшего.бойца. Один с ружьём, один ёпт, а не банда! . Кто там приехал то, ВРИО министра МВД?
Развернуть
А еще проще шумку или газовую в окно подъезда и бери.Помните в прошлом году учения были,Казань Арену,по легенде захватили,вот на показухе то всегда все быстро и четко,медали то руководству нужны.А как реальный случай,так все,что делать то.При том алкаш,с ружьем,а не человек со спец подготовкой и серьезным оружием.Жалко омоновца,полтора часа помощи ждал,командира с волчьим билетом выкинуть
0
5
Согласны с автором?
**************28 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Вы видимо сотрудник того неудачника, который получил пулю от алкаша? Так я вам скажу следующее - когда какой-то алкаш на протяжении 4-х часов держит под огнём подъезд не надо быть гением, чтобы взять с собой спец. щиты для безопасности.
Развернуть
БЗТ называется, он как раз прикрывает шею и лицо куда и был ранен сотрудник ОМОНа .8'-(
2
5
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Умный то какой. А все обстоятельства знаешь? Он пошёл обезвреживать идиота с ружьём. Чтобы другие не пострадали. Не каждый так сможет.
Развернуть
Приказали, вот и пошел! Ты хотел , чтобы в росгвардии деньги платили и еще выбирать ходить на задание или нет?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
А еще проще шумку или газовую в окно подъезда и бери.Помните в прошлом году учения были,Казань Арену,по легенде захватили,вот на показухе то всегда все быстро и четко,медали то руководству нужны.А как реальный случай,так все,что делать то.При том алкаш,с ружьем,а не человек со спец подготовкой и серьезным оружием.Жалко омоновца,полтора часа помощи ждал,командира с волчьим билетом выкинуть
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Так то у алкаша охотничий карабин "Вепрь" оказался и еще дома четыре длинноствола и 2 короткоствола.
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Горожанин28 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Вдова потом опять замуж за омоновца выйдет?
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Не исключено! Жены зеков за зеков,омоновцев за омоновцев! Им так привычнее
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Горожанин28 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
Сварщика придавало. Вот так, свариваешь арматуру в маске, слышишь треск плавления электрода, р кого не трогаешь. И вдруг, бац, сверху бетонная плита. Кто виноват? Стропальщик, крановщик или начальство, которое только и знает, что торопит и на остальное им пох?
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Если все инструктажи были проведены и подписи в журналах стояли, то стропальщик виноват. По барабану кто кого торопит. Делай что должен!
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Горожанин28 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя Виктория Михайлова
Будьте умнее,люди,погиб человек на задании,а вы несёте полную хень. Дадут медаль-правильно,и семье его помогут-это тоже правильно!Человека не вернуть,а вы высказываете негатив.Где же Ваша человечность?Одумайтесь!Он защищал граждан ценой своей жизни!Думаете сладко работать в ОМОНе?Пострадал адекватный гражданин РФ из-за сброда,а почему он должен был отдать свою жизнь за глупость дебошира?Его тоже ждали дома,ждали,а он не вернулся.Это горе,а у Вас язык поворачивается высказывать что-то в его адрес.
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Не нравится работать в ОМОНе не надо туда идти. Семье помочь надо, награду незачто давать!
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Горожанин28 февраля 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, ОМОНовец там словил хэад шот или ему броник пробило? Ни где не писали?
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Я так понял, что сверху в шею зашло. Не в броник.
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Горожанин28 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Так то у алкаша охотничий карабин "Вепрь" оказался и еще дома четыре длинноствола и 2 короткоствола.
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Вепрь у него это далеко не дух с пулеметом.
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Горожанин28 февраля 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Не нравится работать в ОМОНе не надо туда идти. Семье помочь надо, награду незачто давать!
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+1000, помощь семье,
награду действительно не за что
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Горожанин28 февраля 2018, 20:58
Дадут, ага.
Потом догонят и еще раз дадут. B-|
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Горожанин28 февраля 2018, 21:24
В ответ на комментарий пользователя
Так то у алкаша охотничий карабин "Вепрь" оказался и еще дома четыре длинноствола и 2 короткоствола.
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Гражданский карабин никогда не сравнится с автоматом,пробивная способность разная и темп стрельбы.Просто подъезд дистанция ближняя,а у охотничего разброс дроби,даже не целясь попал,на средней дистанции эта охотничья фигня уже ни о чем.
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Горожанин28 февраля 2018, 21:30
Господа противно читать ваши комментарии приносим свои соболезнования родным жене матери детям это невосполнимая потеря дай вам бог здоровья
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Друг28 февраля 2018, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Вы видимо сотрудник того неудачника, который получил пулю от алкаша? Так я вам скажу следующее - когда какой-то алкаш на протяжении 4-х часов держит под огнём подъезд не надо быть гением, чтобы взять с собой спец. щиты для безопасности.
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Когда этот алкаш начнёт ломиться к тебе и твоим близких я уверен ты подругу запоёш ь неудачник
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Горожанин28 февраля 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
Элементарного щита не было. На лестничной клетке, где кругом углы и коридоры, это не профессианально. Зашита должна быть обязательно.Руководителя операции наказать, за погибшего.бойца. Один с ружьём, один ёпт, а не банда! . Кто там приехал то, ВРИО министра МВД?
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Ну ты тактический воображала
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Горожанин28 февраля 2018, 21:55
Кто поет та
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Горожанин28 февраля 2018, 23:31
В ответ на комментарий пользователя
Господа противно читать ваши комментарии приносим свои соболезнования родным жене матери детям это невосполнимая потеря дай вам бог здоровья
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Так не читай
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Горожанин28 февраля 2018, 23:32
В ответ на комментарий пользователя
Кто поет та
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Вот! Надо было тренироваться и работать, а не песни петь
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Дикий прапор01 марта 2018, 00:17
ну кагбэ


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