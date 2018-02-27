Президент Татарстана прокатился в казанском троллейбусе

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился в одном из новых казанских троллейбусов, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что Минниханов в сопровождении с гендиректором МУП «Метроэлектротранс» Асфаном Галявовым и другими пассажирами сел в троллейбус и проехал до остановки «ул. Зорге».

- Мы хотим, чтобы было меньше воровства. Те валидаторы, которые мы внедрим, будут давать чеки. На них пробивается время до секунды, и второй раз этот чек уже не продашь, - отметил Галявов.

Кстати, всю свою поездку Рустам Минниханов вел прямую трансляцию через Instagram.