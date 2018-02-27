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В Казани сократили срок парню, изнасиловавшего девочку, которая осталась девственницей

В Казани сократили срок парню, изнасиловавшего девочку, которая осталась девственницей
16+
Фото: личная страница Vk.com

В Казани Верховный суд РТ, рассмотрев апелляционную жалобу 26-летнего Эмиля Исмаилова, сократил ему срок заключения, ранее его признали виновным в изнасиловании 14-летней девочки, которая при этом осталась девственницей. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Сегодня суд исключил часть показаний потерпевшей, а срок заключения сократил на несколько месяцев - ранее парня осудили на 6 лет колонии строго режима. Теперь родственники осужденного, которые пришли в суд с плакатами в его поддержку, готовят новую жалобу.

Преступление случилось вечером 20 мая прошлого года в квартире дома по улице Чапаева в Казани. "14-летняя потерпевшая пришла в гости к подруге, у которой в тот момент находился Исмайлов в состоянии алкогольного опьянения, а также несколько несовершеннолетних. Мужчина себя неадекватно, в связи с чем молодые люди предложили проводить его домой. При этом двое несовершеннолетних замешкались, мужчина затащил подростка в квартиру своего дома по улице Чапаева и изнасиловал", - говорили следователи.

В суде, как рассказал отец обвиняемого парня, выяснилось, что Эмиля, успевшего выпить дома, позвали во двор на улице Чапаева знакомые подростки, которые живут по соседству. Выйдя во двор, он присоединился к компании, которая распивала пиво. При этом с двумя юношами и двумя девушками была третья, ранее Эмилю незнакомая (она позже и заявила о том, что ее изнасиловали). Когда Эмиль совсем опьянел после совместного распития спиртного во дворе, новая знакомая вызвалась проводить его до дома. Позже школьница рассказала следователю — когда она довела парня до квартиры, он внезапно затащил ее к себе и изнасиловал, по словам девочки, презервативом парень не воспользовался.

Сам обвиняемый полностью опроверг все обвинения в изнасиловании, при этом заявив, что девочка требовала от него 500 тысяч рублей необращение в полицию.

A. Nabiullin, 27.02.2018, 19:40
Тэги: Суд
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Комментарии

Игнат Елдырин27 февраля 2018, 19:55
"Сегодня суд исключил часть показаний потерпевшей"
это чо? :-D Максим Беляев, разъясни!
0
12
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Горожанин27 февраля 2018, 19:57
Лучша бы он блогера Варламова изнасиловал 8-*
Лучший комментарий
4
21
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Габдулла27 февраля 2018, 19:59
Судья в доле ?
2
10
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ТатарчоноК27 февраля 2018, 20:00
..раньше ремнём воспитывали, сейчас интернетом..
1
8
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Горожанин27 февраля 2018, 20:04
кто-то из них явно лжет!
0
5
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Горожанка27 февраля 2018, 20:08
Что-то так скромно попросила ...копейки просто .
0
4
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Горожанин27 февраля 2018, 20:23
https://
0
0
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1327 февраля 2018, 20:28
раз целкой девочка осталась!!! то значит или у пацана писюн совсем маленький или у девочки колбаса докторская со свистом пролетает!!!))) непорядок однозначно повторить все при свидетелях надо!!!
2
16
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Горожанин27 февраля 2018, 20:29
Интересно за такую статью его записали в петушью стаю или ща порядки мягче стали?
10
1
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Горожанин27 февраля 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Интересно за такую статью его записали в петушью стаю или ща порядки мягче стали?
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8'-( чего ты несешь? Очнись уже
0
9
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Горожанин27 февраля 2018, 20:43
Любая баба подтвердит, сколько "лизунов" в вк стучится с предложениями. Вполне вероятно что и этот так же изнасиловал, вот и не повередил ничего. Но могла и баба выдумать.
Такая вот палка о двух концах, или извращенец на свободе останется, ибо экспертизы тут бессильны, или невиновный человек сядет.
4
4
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Горожанин27 февраля 2018, 20:45
а экспертизу проводят в таком случае? проверять же вроде должны наличие в ее вагине его выделений, наличие признаков сопротивления жертвы, типо царапины на теле, куски содранной кожи под ее ногтями и тп?? или сейчас суд просто верит жертве на слово?
0
11
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Горожанин27 февраля 2018, 21:00
В ответ на комментарий пользователя
а экспертизу проводят в таком случае? проверять же вроде должны наличие в ее вагине его выделений, наличие признаков сопротивления жертвы, типо царапины на теле, куски содранной кожи под ее ногтями и тп?? или сейчас суд просто верит жертве на слово?
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Давно уже сажают лишь на основании заявления, только на проказе полно случаев. На ум приходят:
1. инвалид-колясочник, неоднократно! насилующий приходящую к нему в гости соседку
2. Таксист, тоже целкой осталась
3. Тут тоже только со слов потерпевшей и все
0
9
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127 февраля 2018, 21:00
изнасилование это преступление которое считается состоявшемся с момента начала. т е девушка вполне могла остаться девственницей.
6
1
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Горожанин27 февраля 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Интересно за такую статью его записали в петушью стаю или ща порядки мягче стали?
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Сходи, узнаешь
0
3
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Горожанин27 февраля 2018, 21:39
Казань или Питер на улице и в Москве и в Москве на день рождения ребёнка от мамы на работе с папой в школе на первом курсе был парень в возрасте до трех лет с момента получения денег на пенсию. И в этом возрасте у меня не было ни одного ребёнка. И если он родился в деревне с родителями в возрасте от года до рождения ребёнка до рождения ребёнка. В этом случае жена может стать отцом
6
0
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Горожанин27 февраля 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Казань или Питер на улице и в Москве и в Москве на день рождения ребёнка от мамы на работе с папой в школе на первом курсе был парень в возрасте до трех лет с момента получения денег на пенсию. И в этом возрасте у меня не было ни одного ребёнка. И если он родился в деревне с родителями в возрасте от года до рождения ребёнка до рождения ребёнка. В этом случае жена может стать отцом
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чево? 8-|%-8
0
7
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Горожанин27 февраля 2018, 21:45
Знакомишься с телкой? Говори ей "давай запишем на видео, добровольное согласие на защищенный секс".
Если соглашается, записывай. и Показывай родакам и другим свидетелям.
Если не соглашается, то бросай её сразу же.

Тогда она не сможет просто так взять и оболгать при таких матриархальных законах.

Выбирай: или видеосоглашение или на 8 лет в тюрьму по ложному обвинению. (!)
0
9
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Горожанин27 февраля 2018, 21:52
В ответ на комментарий пользователя
а экспертизу проводят в таком случае? проверять же вроде должны наличие в ее вагине его выделений, наличие признаков сопротивления жертвы, типо царапины на теле, куски содранной кожи под ее ногтями и тп?? или сейчас суд просто верит жертве на слово?
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Если стоит задача стрясти бабки за секас которого не было, то заявление подается через несколько дней, когда ни один гинеколог уже ничего не найдет. Отмазка стандартная - запугал либо было стыдно...
0
4
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Горожанин27 февраля 2018, 22:02
Уже члены персоединилли. Чето Даше
0
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Горожанин27 февраля 2018, 22:09
А где же Авангардная новости до сих пор стрельбы
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Горожанин27 февраля 2018, 22:44
В ответ на комментарий пользователя
Сходи, узнаешь
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Спасибо не надо такого счастья
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Горожанин27 февраля 2018, 22:45
В ответ на комментарий пользователя
8'-( чего ты несешь? Очнись уже
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Несут курицы яйца
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Горожанин27 февраля 2018, 23:02
В ответ на комментарий пользователя
Несут курицы яйца
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А еще бабки пакеты с продуктами домой. Но тебе не мешает это нести ахинею.
0
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Горожанин27 февраля 2018, 23:11
Пьяное быдло с бухающими малолетками. Что-то мне никого в этой мутной истории не жалко
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Горожанин28 февраля 2018, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
Любая баба подтвердит, сколько "лизунов" в вк стучится с предложениями. Вполне вероятно что и этот так же изнасиловал, вот и не повередил ничего. Но могла и баба выдумать.
Такая вот палка о двух концах, или извращенец на свободе останется, ибо экспертизы тут бессильны, или невиновный человек сядет.
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Вылизал насильно .........:-P Изнасиловал языком ....... И смех и грех .... В любом случае это юридически точно не изнасилование , а типа развратные действия
0
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Горожанин28 февраля 2018, 00:23
В ответ на комментарий пользователя
Пьяное быдло с бухающими малолетками. Что-то мне никого в этой мутной истории не жалко
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Так и ты тут ни кому не обосра лся
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 00:30
В ответ на комментарий пользователя
Казань или Питер на улице и в Москве и в Москве на день рождения ребёнка от мамы на работе с папой в школе на первом курсе был парень в возрасте до трех лет с момента получения денег на пенсию. И в этом возрасте у меня не было ни одного ребёнка. И если он родился в деревне с родителями в возрасте от года до рождения ребёнка до рождения ребёнка. В этом случае жена может стать отцом
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Дай телефон дилера:-D
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