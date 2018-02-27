В Казани сократили срок парню, изнасиловавшего девочку, которая осталась девственницей

В Казани Верховный суд РТ, рассмотрев апелляционную жалобу 26-летнего Эмиля Исмаилова, сократил ему срок заключения, ранее его признали виновным в изнасиловании 14-летней девочки, которая при этом осталась девственницей. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Сегодня суд исключил часть показаний потерпевшей, а срок заключения сократил на несколько месяцев - ранее парня осудили на 6 лет колонии строго режима. Теперь родственники осужденного, которые пришли в суд с плакатами в его поддержку, готовят новую жалобу.

Преступление случилось вечером 20 мая прошлого года в квартире дома по улице Чапаева в Казани. "14-летняя потерпевшая пришла в гости к подруге, у которой в тот момент находился Исмайлов в состоянии алкогольного опьянения, а также несколько несовершеннолетних. Мужчина себя неадекватно, в связи с чем молодые люди предложили проводить его домой. При этом двое несовершеннолетних замешкались, мужчина затащил подростка в квартиру своего дома по улице Чапаева и изнасиловал", - говорили следователи.

В суде, как рассказал отец обвиняемого парня, выяснилось, что Эмиля, успевшего выпить дома, позвали во двор на улице Чапаева знакомые подростки, которые живут по соседству. Выйдя во двор, он присоединился к компании, которая распивала пиво. При этом с двумя юношами и двумя девушками была третья, ранее Эмилю незнакомая (она позже и заявила о том, что ее изнасиловали). Когда Эмиль совсем опьянел после совместного распития спиртного во дворе, новая знакомая вызвалась проводить его до дома. Позже школьница рассказала следователю — когда она довела парня до квартиры, он внезапно затащил ее к себе и изнасиловал, по словам девочки, презервативом парень не воспользовался.

Сам обвиняемый полностью опроверг все обвинения в изнасиловании, при этом заявив, что девочка требовала от него 500 тысяч рублей необращение в полицию.