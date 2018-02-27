Под Казанью в устье реки Меша запретили ловить рыбу с февраля по апрель

Там был создан зоозаказник "Устье реки Меши"

В Лаишевском районе Татарстана в месте слияния Волги, Меши и Камы создали зоозаказник "Устье реки Меши", где запретили рыболовство с 1 февраля по 15 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс". Таким образом будет обеспечен комфортный нерест рыбы.

- Это одно из самых богатых мест по видовому составу рыб. И соответственно оно и одно из самых популярных у рыбаков. Там устоялся незаконный способ рыбной ловли как багрение. Много рыбы калечится в пустую, что крайне негативно сказывается на богатстве рыбных запасов, - сообщили в Госкомитете по биоресурсам.

Заказник был создан для защиты рыбы.

Отметим, Татарстан реализует программу развития рыбоводства на 2016-2020 годы с бюджетом в 1 миллиард рублей. В 2016 году республиканский бюджет на эти цели направил 22 миллиона рублей, федеральный — около 70 миллионов.