Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза

Завтра, 28 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, при прояснениях до -26 градусов. Максимальная температура воздуха днем 12-14 градусов мороза. На дорогах гололедица.