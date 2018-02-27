В Татарстане за голосование на выборах президента РФ могут подарить IPhone 8

В Татарстане запустили фотомарафон «Айданавыборы». Его участникам организаторы в соцсетях предлагают сделать селфи 18 марта у тематического стенда и принять участие в розыгрыше IPhone 8.

Как сообщается в официальном документе, фотографию необходимо опубликовать в соцсетях с соответствующим хештэгом. Победителем станет тот, кто наберет больше всего «лайков». Победить будет определен 25 марта.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.