«МегаФон» расширяет линейку автоматизированных правовых решений для бизнеса тремя услугами

«МегаФон» запускает новые автоматизированные правовые решения для компаний малого и среднего бизнеса – услуги «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн продаж»

В рамках любой из них клиент в течение 24-х часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица.

В течение суток с момента подачи заявки клиент получит полный комплект документов, уже заполненных в соответствии с федеральным и региональным законодательствами. Документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения. При этом, учитывается конкретная отрасль и регион клиента. К документам прилагается подробная инструкция с описанием дальнейших шагов. Пользоваться услугами легко и удобно, однако при возникновении вопросов юристы «МегаФона» готовы дать совет.

Решения оператора гораздо доступнее по цене, чем консультация у внешнего эксперта: стоимость услуг «Салон под ключ» и «Розница+» составит 15 000 рублей, услуги «Старт онлайн продаж» - 5 000 рублей. Для корпоративных клиентов действует скидка 30%.

«LegalTech-решения от «МегаФона» помогают нашим клиентам, снимая с них рутинную нагрузку. Три новые услуги направлены на то, чтобы помочь бизнесу получить качественное и оперативное юридическое обслуживание «под ключ» без привлечения внешних консультантов и найма штатных юристов. Наши решения будут актуальны для владельцев бизнеса, которые планируют открывать новые офисы и хотят оптимизировать временные и человеческие ресурсы, – комментирует Сергей Переверзев, директор по правовым вопросам «МегаФона». – Внимательно анализируя потребности наших клиентов, которые хотят получать готовые комплексы сервисов, позволяющие им полностью сфокусироваться на основном деле, «МегаФон» трансформируется из телекоммуникационного оператора в поставщика инфраструктурных решений для бизнеса. В ноябре прошлого года мы уже запустили услугу «Анализ закупки за час», в ближайших планах запуск еще нескольких услуг, которые дополнят линейку автоматизированных правовых решений».

В России, по оценкам Forbes, на данный момент доля автоматизированных процессов в юриспруденции составляет примерно 5%. К 2020 году прогнозируется повышение этой доли до 10-15%[1]. По данным исследования PwC Legal и Legal Insight[2], почти половина (46%) компаний планирует приобрести программные продукты для автоматизации юридических процессов в ближайшие 6 месяцев, и еще 32% компаний запланировали автоматизацию в двухлетней перспективе.

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[1] http://www.forbes.ru/tehnologii/344865-pochemu-rossiya-mozhet-stat-odnim-iz-disraptorov-na-rynke-legaltech

[2] http://legalinsight.ru/legal-tech-survey/, «Юристы в эпоху диджитализации», исследование PwC Legal и Legal Insight;

*Текст материала предоставлен партнером