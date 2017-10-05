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Олимпийскую чемпионку Загитову встретили в аэропорту с плакатом «Татарская принцесса»

Олимпийскую чемпионку Загитову встретили в аэропорту с плакатом "Татарская принцесса"
16+
Фото: "Бизнес Online"

Накануне вечером представители татарских молодежных общественных организаций Москвы приехали в аэропорт «Шереметьево», чтобы встретить олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

В руках они держали плакаты на татарском языке «Алинә, без сине яратабыз» (Алина, мы тебя любим) и «Алина — татарская принцесса».

Так, по словам координатора московского клуба «Татарский штаб» Рустема Ямалиева, Алина Загитова поможет в деле сохранения татарского языка.

- Молодые люди должны знать татарский язык. Надеемся, что Алина Загитова поможет нам в этом деле.  Есть надежда, что Алина протянет нам руку помощи, когда мы пригласим ее в татарскую школу, - цитирует «Татр-информ» слова Ямалиева.

Напомним, 15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

Отец Алины — хоккейный тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. Также выступал за такие клубы как «Авангард» (Омск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Прогресс» (Глазов), «Сарыарқа» (Қарағанды, Казахстан).

Свои первые тренировки Алина начинала в 2007 году в альметьевском Дворце спорта «Юбилейный», где в то время за клуб «Нефтяник» выступал ее отец.

 

Люция Кашапова, 27.02.2018, 09:19
Тэги: Олимпиада
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Комментарии

Горожанин27 февраля 2018, 09:27
6 дурачков решили подмазаться по нацпризнаку
Лучший комментарий
14
55
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Горожанин27 февраля 2018, 09:27
когда она улетала - что-то этих шовинистов с флажками не было видно в аэропорту
8
44
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Горожанин27 февраля 2018, 09:29
московский клуб "Татарский штаб"
рукалицо...
Коллаборационисты-поцреоты - как мило
8
20
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Горожанин27 февраля 2018, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Завидуйте русские!!! У вас таких фигуристок неееет!!! )))
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дурачок, чтоли?
Ты ее в агрызе силами местного фигуриста вырастил, чтоль?
11
35
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Горожанка27 февраля 2018, 09:36
В ответ на комментарий пользователя
Завидуйте русские!!! У вас таких фигуристок неееет!!! )))
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Постыдитесь! В РФ живете. Мне скоро 40 лет. За все эти годы это первая фигуристка- татарочка, победившая на олимпиаде.
10
34
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Горожанин27 февраля 2018, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Дурачок - это ты! Почему остальные фигуристки с русскими именами оказались неудачниками? Потому, что надо усердно работать на тренировках, иметь небольшой талант и не вопить везде, что в Риге запрещают русский язык, делая его факультативным, в то время у себя в России запрещая языки других народов кроме русского, делая их факультативными. Съел козёл!?
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у козла ты с конца капнул, болезный.
Какая тут заслуга национальности, чушпан?
Она на чак-чаке тренировалась, чтоли?
Лопух фимозный
10
34
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да ну27 февраля 2018, 09:43
ну что за д..илы..
опять решили свою национальность выпятить, как это часто бывает.
не от большого ума это.
10
34
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Горожанин27 февраля 2018, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Дурачок - это ты! Почему остальные фигуристки с русскими именами оказались неудачниками? Потому, что надо усердно работать на тренировках, иметь небольшой талант и не вопить везде, что в Риге запрещают русский язык, делая его факультативным, в то время у себя в России запрещая языки других народов кроме русского, делая их факультативными. Съел козёл!?
Развернуть
кто тебе, петуху, запретил на своем языке базарить, дичь?
9
26
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Горожанин27 февраля 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Дурачок - это ты! Почему остальные фигуристки с русскими именами оказались неудачниками? Потому, что надо усердно работать на тренировках, иметь небольшой талант и не вопить везде, что в Риге запрещают русский язык, делая его факультативным, в то время у себя в России запрещая языки других народов кроме русского, делая их факультативными. Съел козёл!?
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дибилоид,а кто до этой олимпиады защищал спортивную честь России и неоднократно ?
7
21
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Горожанин27 февраля 2018, 09:45
вы уж, если крадете репортажи, хоть публикуйте их полностью.
Что фигуристка прошла через зеленый коридор, не замечая подхалимов с плакатиками
7
24
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Горожанин27 февраля 2018, 09:47
Да не ведитесь вы, это ведь даже татары/русские разжигают национальные вопросы, игнорируйте их! Ну завидно людям что у нас все мирно!)
6
5
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Горожанин27 февраля 2018, 09:48
По словам куратора клуба татарской молодежи Москвы «Бердәмлек» Риммы Гумировой, передать слова приветствия и благодарности Алине лично им не удалось, спортсменка прошла по зеленому коридору. «Однако ее отец, Ильназ Загитов, нас заметил и помахал рукой со второго этажа», — рассказала Гумирова «БИЗНЕС Online». А некоторым все же удалось передать олимпийской чемпионке подарки.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/373927 (c)
3
10
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Горожанин27 февраля 2018, 10:00
Беги, Алина, бегиииииии!!!!!
И от татар и от русских.
Ни первые ни вторые тебя не достойны. У каждого лишь своя политика и свои интересы. Уезжай заграницу и будь счастлива.
15
11
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Горожанин27 февраля 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
Да, русским шлюшкам никогда не дорости до татарских талантливых красавец!!!
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Ни дарасти никада до тоарскех прынцес и тотарскех прынцев !!! Тотаре кручи карочи всех !! Тотаре - высшоя нацея !!!!
13
8
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Горожанин27 февраля 2018, 10:09
Началось в колхозе утро.
6
13
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Горожанин27 февраля 2018, 10:40
Сомневаюсь в том, что она знает татарский язык
8
17
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Русский обыватель27 февраля 2018, 10:45
А народу Татарстана, и России тоже - какая польза от того что она там на бюджетные деньги какую-то цацку получила?

От этой ее медальки зарплаты у тех кто работает в реальном секторе возрастут? Или пенсии у пенсионеров? Или очереди в поликлиниках уменьшатся? Или квартплату уменьшат?
8
8
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Горожанин27 февраля 2018, 10:51
В ответ на комментарий пользователя
А народу Татарстана, и России тоже - какая польза от того что она там на бюджетные деньги какую-то цацку получила?

От этой ее медальки зарплаты у тех кто работает в реальном секторе возрастут? Или пенсии у пенсионеров? Или очереди в поликлиниках уменьшатся? Или квартплату уменьшат?
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Как что - престиж государства! А как Вы, так про что угодно можно рассуждать, и про полеты в космос, и сверхважные открытия в науке, за лекарство от рака например кварплату не уменьшат...так зачем стараться
6
4
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Горожанин27 февраля 2018, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
Как что - престиж государства! А как Вы, так про что угодно можно рассуждать, и про полеты в космос, и сверхважные открытия в науке, за лекарство от рака например кварплату не уменьшат...так зачем стараться
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Сравнил фармацевтику и промышленность с медалькой, бестолочь
8
5
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Горожанин27 февраля 2018, 10:56
Сейчас, Сююмбике обидется и нашёл на головы..
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
Сравнил фармацевтику и промышленность с медалькой, бестолочь
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А ты нафиг разнылся?! А у тебя есть такая "медалька" чтобы уважение к тебе было? Ты уже в показаниях путаешься....давай конструктивно. Во зачем ты тут этот комментарий оставил? Ты ведь мог мимо пройти. Тут ни про кварплату, ни про пенсии чтобы что-то подобное, что ты мог высказать мнение. Олимпиады проходят не одну сотню лет и каждая страна каким бы то ни было способом поощряет своих граждан, спортсменов.
7
2
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Русский обыватель27 февраля 2018, 11:16
Вот именно в тех странах которые обращают мало внимания на эти олимпиады народ и живет лучше всех - Швейцария, Финляндия, Швеция...
2
10
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Горожанин27 февраля 2018, 11:30
Ну вот, нашлось десяток придурков испортить жизнь ребенку. И без того её затравливают по всем СМИ за то что не уступила любимице всенародной. Теперь ещё придурочные нацики подольют масла в огонь. Проказе обязательно нужно вытаскивать на свет такие скользкие темы, чтоб устроить очередную свару тут недоумков с обеих сторон.
5
7
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Татьяна27 февраля 2018, 11:32
Люди уймитесь с татарским языком,вы что его не знаете,или кто запрещает вам его учить.Глупо выглядит ваш призыв в Шереметьево,очень глупо.
6
10
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Горожанин27 февраля 2018, 11:32
Да,что происходит с людьми?С ума посходили! Пойду посмотрю в окно-не началась ли гражданская война.Надо соль ,сухари,спички закупить.
5
6
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КАА27 февраля 2018, 11:36
Девчонку сюда не впутывайте.
Защитнички, блин.
4
10
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Горожанин27 февраля 2018, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Да,что происходит с людьми?С ума посходили! Пойду посмотрю в окно-не началась ли гражданская война.Надо соль ,сухари,спички закупить.
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Ружье купи. А то быстро без соли и спичек останешься ))
1
2
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Горожанин27 февраля 2018, 11:50
Я смотрю ,многим эти глупые споры на проказе уже достали.Девочка -молодец! И не нужно любую тему переводить в национализм.Ну надоело уже!
3
1
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Горожанин27 февраля 2018, 11:54
Скоро уже чекнуться на нацтонализации. Татарский татарский татарский. Ведь много и других наций живут. Русские чуваши мордоацы и другие. И не кьо нсциональностью не хаалиться.
3
4
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горожанин27 февраля 2018, 11:56
Самое главное сохранить деньги.
0
1
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Горожанин27 февраля 2018, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
Ружье купи. А то быстро без соли и спичек останешься ))
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Не я лучше к маме в деревню уеду.В удмуртскую,кстати.Там больше шансов выжить.
2
0
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Горожанин27 февраля 2018, 12:09
Надо было выделить в рамочку и подчеркнуть буковки:-D
0
2
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Горожанин27 февраля 2018, 12:09
Не АлинЭ, как на плакате, а Алина
3
3
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Татарин27 февраля 2018, 12:15
Татарочки все принцессы, не в пример русским наташкам, которые показали всему миру, как рогатки раздвигают и водку ведрами лакают!
4
2
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Горожанин27 февраля 2018, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
Татарочки все принцессы, не в пример русским наташкам, которые показали всему миру, как рогатки раздвигают и водку ведрами лакают!
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Кхммм 282?!
0
2
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Горожанин27 февраля 2018, 12:29
на фото, такие рожи у всех противные
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Татарочки все принцессы, не в пример русским наташкам, которые показали всему миру, как рогатки раздвигают и водку ведрами лакают!
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Ахаха )))
Особенно две остановки близняшки с голыми задами )))
1
1
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Горожанин27 февраля 2018, 12:35
Татарскому языку не надо бояться вон какие "Сохранялы" с плакатами стоят, пошли бы снег почистили и то польза была бы
0
2
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Горожанин27 февраля 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
6 дурачков решили подмазаться по нацпризнаку
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урысы же поголовно все на мельдонии и боярке сидят!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Завидуйте русские!!! У вас таких фигуристок неееет!!! )))
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зря так говоришь. у урысов есть Липницкая!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Люди уймитесь с татарским языком,вы что его не знаете,или кто запрещает вам его учить.Глупо выглядит ваш призыв в Шереметьево,очень глупо.
Развернуть
Да в любой нации найдется сколько то недоумков, которые только вред ей приносят своей упертостью. Татарин я, если что дак.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 12:39
В ответ на комментарий пользователя
у козла ты с конца капнул, болезный.
Какая тут заслуга национальности, чушпан?
Она на чак-чаке тренировалась, чтоли?
Лопух фимозный
Развернуть
заскринил для прокуратуры! Ждите гостей!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 12:39
Не стоит сравнивать чистеньких, скромных татарочек с грязными, вонючими русскими свиньями!
2
1
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До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
Голосов: 13
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Голосов: 20
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