Олимпийскую чемпионку Загитову встретили в аэропорту с плакатом «Татарская принцесса»

Накануне вечером представители татарских молодежных общественных организаций Москвы приехали в аэропорт «Шереметьево», чтобы встретить олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

В руках они держали плакаты на татарском языке «Алинә, без сине яратабыз» (Алина, мы тебя любим) и «Алина — татарская принцесса».

Так, по словам координатора московского клуба «Татарский штаб» Рустема Ямалиева, Алина Загитова поможет в деле сохранения татарского языка.

- Молодые люди должны знать татарский язык. Надеемся, что Алина Загитова поможет нам в этом деле. Есть надежда, что Алина протянет нам руку помощи, когда мы пригласим ее в татарскую школу, - цитирует «Татр-информ» слова Ямалиева.

Напомним, 15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

Отец Алины — хоккейный тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. Также выступал за такие клубы как «Авангард» (Омск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Прогресс» (Глазов), «Сарыарқа» (Қарағанды, Казахстан).

Свои первые тренировки Алина начинала в 2007 году в альметьевском Дворце спорта «Юбилейный», где в то время за клуб «Нефтяник» выступал ее отец.