Лыжника из Татарстана наградят медалью «За доблесть в службе» за серебро на Олимпиаде

Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков, уроженец Зеленодольска, завоевавший серебряную и бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчане, будет награжден медалью "За доблесть в службе", сообщает пресс-служба МВД России.

Лейтенант Андрей Ларьков живет в Нижнекамске и служит инспектором патрульно-постовой службы по Нижнекамскому району, сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о его награждении.

Также будет награждена старший сержант полиции Анна Нечаевская, которая на Олимпиаде выиграла бронзовую медаль в лыжных гонках.

Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.