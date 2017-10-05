Как казанцам не повторить судьбу «Мергасовского» дома и добиться капитального ремонта?

ProKazan.ru разбирался, как добиться, чтобы в доме вовремя проводился капремонт, и как узнать, куда уходят деньги, которые собираются на эти нужды

В редакцию портала ProKazan.ru обратились жители дома №4 по улице Заря, которые обеспокоены его дальнейшей судьбой. Жильцы переживают, потому что капитальный ремонт в здании запланирован на 2043 год, то есть через 30 лет! И это при том, что последний раз капремонт проводился 40 лет назад. На данный момент состояние дома удовлетворительное и он пригоден для проживания, но что будет дальше и "доживет" ли он до 2047 года - неизвестно.

Когда кирпичи в любой момент могут упасть на голову

Жительница дома Юлия Ильина уже несколько лет борется, чтобы в ее доме провели ремонт:

- Дом нуждается в капитальном ремонте. Управляющая компания отписывается, что в 2011 году нам поменяли трубы холодного водоснабжения и канализации, сделали крышу. т.е. сделали частичный ремонт. Но у нас дом состоит не только из крыши и труб ХВС. У нас еще есть и трубы центрального отопления, есть фасад дома, есть фундамент, есть подъезды.

Последний раз капитальный ремонт в доме был проведен в 1975 году. Сейчас фасад здания покрыт наспех замазанными трещинами. По словам женщины, после того, как наша редакция на прошлой неделе отправила в исполком журналистский запрос, домом заинтересовались: замазали цементом трещину во входной группе. Разъем толщиной около 4 сантиметров небрежно замаскировали, не учитывая, что он забит льдом.

Так выглядела недавно замазанная трещина летом, когда не было ни снега, ни льда. По словам жильцов, ее несомненно важно скорректировать, но поверх осадков делать это бессмысленно.

В ноябре 2016 года комиссия из жилищной инспекции составила акт о состоянии дома. Там указано, что в подъезде «происходит отслоение штукатурки, что имеет место физический износ полового покрытия и входной группы, частичное разрушение арочной несущей конструкции». Жилищная инспекция направила письмо в администрации для уточнения сроков капитального ремонта или признании дома аварийным. Администрация ответила очередной «отпиской», жалуются жильцы. Предлагается «просто подождать».

- Мало покрыть крышу оцинковкой в 2011 году, за ней надо следить! Там сейчас все покрыто льдом, со стороны видно, что оцинковка отходит, - рассказала Юлия Ильина. - Кирпичи и вовсе падают вниз. В новогодние праздники отвалилась часть вентиляционной трубы. Повезло, что это случилось ночью. А если бы днем? А если бы на голову ребенку? Нам говорят, что дом маленький, собираемый фонд небольшой, но мы с 1955 года регулярно платим за капитальный ремонт. Уже половина жильцов умерла, а ремонта нет.

- Лестницы отходят от стены, она когда-нибудь грохнется. На голову сыплется штукатурка - верный признак того, что дом пора ремонтировать. Пол изношен, проводка старая. Из-за отверстий на крыше на чердаке живут птицы. Там все загажено, и это идет в квартиры.

Юлия Ильина показывает соседний дом, стоящий на первой линии по Сибирскому тракту (на фото выше).

- На моей памяти его ремонтировали раза три! Площадь дома не настолько больше нашего, чтобы его столько раз ремонтировать! Возможно, к чемпионату мира-2018 его еще раз приведут в порядок. Мы тоже хотим, чтобы наши гости восхищались нашим городом, но мы еще больше хотим жить в хороших домах, тем более, что мы платим за это.

Куда уходят взносы за капремонт?

Деньги, уплаченные жильцами за капитальный ремонт, переводятся в региональный фонд. В 2014 году появилась возможность переводить их на специальный счет. Жители дома 4 по улице Заря, учитывая состояние дома и острую необходимость капремонта в ближайшее время, этой возможностью не воспользовались - все равно 12 квартир не успеют собрать нужную сумму. Тем более, по закону, региональный фонд обязан удваивать финансы, собранные с дома, а это плюс.

Подробнее о фонде капитального ремонта и способах формирования фонда можно прочитать в ЖК РФ.

Теперь главный бюрократический инструмент - это предложение создавать свой счет и ремонтировать дом из этих средств. С 2014 года дом собрал на капремонт 184 558 рублей. Остается открытым вопрос, куда делись деньги жильцов, заплаченные за капремонт с 1957 до 2014 года? И можно ли их вернуть?

Юлия Ильина уверена, что дом при должном уходе простоит еще долго. Но до своего капитального ремонта по графику просто не доживет.

- У нашего дома фундамент отличный, мой отец разбирался в строительстве. Если фундамент поддерживать, здание простоит 100 лет! Помимо капитального ремонта, в счет-фактуре есть еще и статья "Содержание жилого помещения", которая включает в себя текущий ремонт. Где эти деньги? Управляющая компания в 2016 г. только счетчик холодной воды установила. Может, они хотят довести дом до аварийности и продать это место? Но тогда пусть не берут за капремонт! Ведь они берут деньги, тогда пусть делают.

"Платить-то мы платили, а управляющие компании эти деньги практически присвоили"

Председатель Союза домовых комитетов - Совета многоквартирных домов города Казани - Геннадий Сомов объясняет дело так: деньги присваиваются управляющими компаниями, а если и расходуются, то непонятно как.

- До 2014 года мы платили по постановлению правительства республики Татарстан, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Геннадий Сомов. - Каждый год тариф менялся, там было 2-2,5 рубля за квадратный метр и так далее. Но вся беда в том, что платить-то мы платили, а управляющие компании эти деньги практически присвоили. Например, у меня есть письмо, когда я обратился в администрацию Приволжского района с просьбой включить дом в программу капермонта, мне ответили, что из-за того, что управляющие компании не отчитались по деньгам, собранным за капремонт, мой дом не может быть включен в программу. Так что тут УК либо присвоили эти деньги, либо отправили «не в ту степь».

Посмотреть, сколько денег собрал дом на капитальный ремонт, начиная с 2014 года, можно по ссылке.

Тенденция?

Проблема несвоевременного ремонта многоквартирных домов стала особенно острой после скандала о выселении жильцов «Мергасовского» дома. Собственники квартир «страшного» дома у Черного озера сейчас судятся с исполкомом за право проживания в нем. В доме не было ремонта 40 лет, сейчас он признан аварийным, а значит подлежащим расселению. Жителям предлагают два варианта: квартиры в Салават Купере, либо деньги - 11 тысяч за квадратный метр. Перспектива переехать из центра на окраину города нравится далеко не всем, и люди готовы вести судебные тяжбы.

Похожая, но еще более душещипательная история в Зеленодольске. Там аварийными признаны аж 300 домов - половина жилого фонда города. Все они подлежат расселению, а жителям предлагают оформить соципотеку. При этом право собственности отнимается даже у несовершеннолетних.

Обе эти истории объединяет одно: проблему можно было предотвратить, если бы капитальный ремонт домов проводился вовремя. Дома по улице Заря имеют все шансы повторить участь «Мергасовского» дома: сейчас они потрепанного вида, но в удовлетворительном состоянии. Но хорошее состояние старого дома может поддерживаться только регулярным ремонтом.

Как спасти свой дом?

Как нам прокомментировали в исполкоме Казани, решение в этой ситуации есть. У дома есть шансы попасть в программу капитального ремонта ранее заявленного срока.

Программа капитального ремонта формируется в объеме средств жителей. Данные обновляются не реже чем раз в год. При актуализации суммы средств также учитывается ежегодное выделение государственных средств из бюджета республики и города. Если жильцы хотят, чтобы их до попал в программу раньше 2043 года, то это возможно только в случае перенесения срока капитального ремонта домов, уже включенных в программу. То есть ваш дом должен быть хуже, чем остальные.

- Собственники имеют право на общем собрании принять решение об изменении срока проведения капитального ремонта дома, при условии, что к сроку проведения капремонта будет сформирован необходимый объем денежных средств, - прокомментировали в исполкоме. - При этом решения принимаются не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме.

Иными словами, если большинство жителей не против, а на счету дома имеются средства, то он имеет полное право претендовать на капитальный ремонт раньше срока. При вынесении решения будут учитываться такие факторы как год постройки, год последнего капитального ремонта, степень износа, наличие проектно-сметной документации, паспорта энергообследования, финансовой дисциплины по оплате взносов жителями за капитальный ремонт.

А еще на счету дома должны быть средства, собранные за капремонт до 2014 года. И их можно вернуть, считает Геннадий Сомов, и главное тут - настойчивость.

- Деньги, которые ранее перечислялись, не пропали, их все равно должны использовать за капремонт. Насколько я знаю, ни одна управляющая компания не отреагировала. Вопрос серьезный. Надо обращаться в исполком, попросить, чтобы они запросили у управляющей компании, сколько денег было накоплено до 1 января 2014 года и попросить включить дом в план капремонта. Моим вопросом сейчас занимается УБЭП.

Портал ProKazan.ru будет следить за судьбой дома на улице Заря.