Сегодня в Казани ожидается метель

Сегодня, 27 февраля, в Казани ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем 13-15 градусов мороза. На дорогах гололедица.