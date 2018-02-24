Осколочную мину на дверь квартиры в Челнах повесил бывший полицейский

Он свою вину признал, его отпустили под подписку о невыезде

Задержанный в Набережных Челнах 29-летний парень, который повесил на дверь квартиры самодельную осколочную мину, в прошлом году уволился из полиции. Об этом сообщает "Татар Информ".

Предварительно, после увольнения подозреваемый обратился к знакомой 27-летней сотруднице банка, чтобы найти работу, та в свою очередь предложила ему зарабатывать на возврате комиссии с банковских переводов. Парень передал ей 190 тысяч рублей, ожидая, что та пустит их в оборот и вернет с процентами.

Но в какой-то момент служба безопасности банка заморозила счет, на котором лежали деньги, не получив их обратно, экс-полицейский решил угрозами повлиять на знакомую - для этого он собрал взрывное устройство и прикрепил его на ручку двери ее квартиры.

21 февраля устройство сняли с двери и обезвредили, подозреваемого задержали 23 февраля. Он свою вину признал, его отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия", знакомой экс-полицейского также зададут вопросы, касающиеся способа заработка на переводах.