В правительстве России предложили уничтожать контрафактный алкоголь на месте

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил профильным ведомствам разработать предложения по уничтожению контрафактного алкоголя сразу после его обнаружения, без решения суда. Об этом сегодня сообщают "Известия".

- Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет,- цитирует издание пресс-секретаря вице-премьера Наталью Платонову.



Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь - 40 млн рублей, - добавила она.

Планируется, что решение о ликвидации изъятого контрафакта будет принимать уполномоченный орган. Хлопонин также поручил определить, в чью компетенцию войдут такие меры.